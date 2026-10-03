Tenis

Janik Siner saopštio loše vesti!

Filip Milošević

03. 10. 2026. u 11:53

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Najbolji teniser sveta Janik Siner saopštio je danas da zbog povrede neće igrati na masters turniru u Šangaju ove godine.

Јаник Синер саопштио лоше вести!

Photo: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najbolji teniser sveta Janik Siner saopštio je danas da zbog povrede neće igrati na masters turniru u Šangaju ove godine.

Italijanski teniser zbog povrede desnog kolena nije igrao od Vimbldona i uskoro bi mogao da se suoči sa gubitkom prve pozicije na ATP listi.

"Nažalost, neću moći da igram na turniru u Šangaju ove godine, iako sam se tome nadao. Uvek uživam da igram pred navijačima u Šangaju i veoma mi je žao što sledeće nedelje neću moći da budem tamo. Hvala vam svima na podršci. Radujem se što ću vas ponovo videti sledeće godine", napisao je Siner na Instagramu.

Siner je 2024. godine osvojio masters u Šangaju nakon što je pobedio Novaka Đokovića.

Masters u Šangaju igraće se od 7. do 18. oktobra za nagradni fond od 9.415.725 dolara.
 

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