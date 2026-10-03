Janik Siner saopštio loše vesti!
Najbolji teniser sveta Janik Siner saopštio je danas da zbog povrede neće igrati na masters turniru u Šangaju ove godine.
Najbolji teniser sveta Janik Siner saopštio je danas da zbog povrede neće igrati na masters turniru u Šangaju ove godine.
"Nažalost, neću moći da igram na turniru u Šangaju ove godine, iako sam se tome nadao. Uvek uživam da igram pred navijačima u Šangaju i veoma mi je žao što sledeće nedelje neću moći da budem tamo. Hvala vam svima na podršci. Radujem se što ću vas ponovo videti sledeće godine", napisao je Siner na Instagramu.
Siner je 2024. godine osvojio masters u Šangaju nakon što je pobedio Novaka Đokovića.
Masters u Šangaju igraće se od 7. do 18. oktobra za nagradni fond od 9.415.725 dolara.
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