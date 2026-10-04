POSNE MINI POGAČICE SA MASLINAMA: Prave se lako, a nestaju za čas
Male, mekane i aromatične pogačice sa maslinama odličan su izbor za posnu trpezu. Miris origana i ruzmarina daje im poseban ukus, a najlepše su kada se služe tople, uz masline, svež paradajz ili drugo povrće.
Sastojci
- 500 gr brašna tip 500
- 1 kašičica suvog kvasca
- 1 kašičica šećera
- 1 kašičica soli
- 280 ml mlake vode
- 60 ml ulja, suncokretovog ili maslinovog
- 150 gr crnih maslina bez koštica
- 1 kašičica suvog origana
- 1 kašičica suvog ruzmarina
- 2 kašike maslinovog ulja za premazivanje
- krupna morska so za posipanje
Priprema
U manjoj posudi pomešajte suvi kvasac, šećer i 100 ml mlake vode. Ostavite da stoji oko 10 minuta, dok se kvasac ne aktivira i zapeni.
Masline ocedite i isecite na kolutove ili krupnije komade, pa ih obrišite papirnim ubrusom kako biste uklonili višak tečnosti.
U veću posudu prosejte brašno i dodajte so. Napravite udubljenje u sredini, pa sipajte aktivirani kvasac, preostalu mlaku vodu i 60 ml ulja. Zamesite testo i mesite ga oko 10 minuta, dok ne postane glatko, mekano i elastično.
Dodajte iseckane masline, origano i ruzmarin, pa mesite još 3–4 minuta, kako bi se svi sastojci ravnomerno rasporedili.
Pokrijte testo čistom kuhinjskom krpom i ostavite ga na toplom mestu oko sat vremena, odnosno dok se zapremina ne udvostruči.
Rernu zagrejte na 200 stepeni, a pleh obložite papirom za pečenje.
Naraslo testo prebacite na pobrašnjenu radnu površinu i kratko premesite. Odvajajte komade testa težine oko 40–50 g i oblikujte ih u male okrugle pogačice. Ređajte ih na pripremljen pleh, ostavljajući malo prostora između njih.
Pokrijte pogačice krpom i ostavite ih da odmore još oko 15 minuta.
Pre pečenja svaku pogačicu premažite maslinovim uljem i lagano pritisnite vrhovima prstiju kako bi dobile karakterističan izgled. Pospite ih krupnom morskom solju.
Pecite u zagrejanoj rerni 18–22 minuta, dok ne dobiju lepu zlatnosmeđu koricu. Kada su pečene, trebalo bi da pri kucanju po dnu proizvode šupalj zvuk.
Gotove pogačice izvadite iz rerne i ostavite ih kratko da se prohlade na rešetki. Poslužite ih tople ili na sobnoj temperaturi, kao posno predjelo uz masline, svež paradajz, papriku ili drugo povrće.
Prijatno!
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