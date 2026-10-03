"Crnilo" komšija se nastavlja: Sedam mečeva zaredom bez postignutog gola!

U velikim je problemima selekcija Severne Makedonije.

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Ništa ne ide za rukom Makedoncima koji se nalazi u ozbiljnom problemu, a večerašnji poraz je samo potvrdio te muke (0:2).

Od kada je Goce Sedloski preuzeo reprezentaciju, naše komšije idu u negativnom smeru i poraz od Škotske ozvaničio je deseti uzastopni meč bez pobede da Makedonce.

Da stvar bude još gora, na poslednjih sedam mečeva (uključujući prijateljske utakmice) nisu postigli nijedan gol, krajnje košmaran podatak za reprezentaciju koja je 2020. igrala na Evropskom prvenstvu.

Deluje da su sada daleko od tog nivoa, ništa im ne ide od ruke, a jedina pobeda "risova" je to što je za A tim zaigrao fudbaler Crvene zvezde, Matej Gaštarov koji je bio na radaru srpskog fudbalskog saveza.

Severna Makedonija je sada na samom dnu grupe 1 divizije "B" Lige nacija uz gol-razliku minus sedam (0:7) i deluje da joj se "smeši" povratak u diviziju "C".