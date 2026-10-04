Politika

TRAŽE SANKCIJE LINDZIJA GREJEMA: Šiptarski lobisti se ostrvili na Srbiju i Vučića jer ima prijateljske odnose sa Kinom i Rusijom

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

04. 10. 2026. u 11:21

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DVOJICA republikanskih predstavnika, jedan senator iz Ajove Čak Grasli, drugi kongresmen iz Južne Karoline Džo Vilson, poznati kao šiptarski lobisti, kojima Albanci pune džepove parama, traže kažnjavanje Srbije jer vodi suverenu politiku.

ТРАЖЕ САНКЦИЈЕ ЛИНДЗИЈА ГРЕЈЕМА: Шиптарски лобисти се острвили на Србију и Вучића јер има пријатељске односе са Кином и Русијом

Foto: Printskrin Informer TV

 - Zabrinjavajuće je videti kako se srpska vlada zbližava sa Rusijom + Kinom + Iranom i guši građanske proteste. Predložio sam dvopartijski zakon sa senatorom Blumentalom da ojačamo demokratiju u Srbiji + promovišemo mir / stabilnost na Zapadnom Balkanu - naveo je senator Čak Grasli.

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Objava Čaka Graslija

 - Najveća naftna i gasna kompanija u Srbiji je U VLASNIŠTVU Rusije i sankcije moraju da se primene. Prijatelj ratnog zločinca Putina, Vučić, imao je dovoljno prilika da diverzifikuje energetske resurse i oslobodi kompaniju ruskog vlasništva, ali to nije uradio. Vučić vuče Ameriku za nos. Vreme je da se ukine izuzeće! Uvesti Grejemove sankcije - naveo je kongresmen Džo Vilson.

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Objava Džoa Vilsona

Samo oni koje finansira Kurti i oni koji su za to da Srbija potpuno raskine odnose sa Kinom i da uvede sankcije Rusiji, a da Putina proglasi ratnim zločincem, samo i isključivo ini udaraju na Srbiju!

Vilson je direktno deo Kurtijeve lobi masine kojeg finansira albanski lobi u Americi!

Kada bi Vučić priznao lažnu drzavu Kosovo i kada bi Putina proglasio za ratnog zločinca, ova dvojica bi ga kandidovali za Nobelovu nagradu za mir.

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