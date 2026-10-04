Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

Немања Пејчић

04. 10. 2026. u 09:07

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

Tanjug/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Nedelja

15.00 Malme (Ž) - Rozengard (Ž) 1 (1.45)

16.30 Al Fudžejra - Diba Al Hisn |1+&2+ (1.38)

19.00 Barselona (Ž) - Real Madrid (Ž) 3+ (1.27)

Kvota: 2.54

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