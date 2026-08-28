Tip Asova

DRAGAN ŽILIĆ: Elverzberg iznenađenje

Žarko Urošević

28. 08. 2026. u 08:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

* Trener golmana u Nemačkoj, o prvom kolu Bundeslige

ДРАГАН ЖИЛИЋ: Елверзберг изненађење

Laurent Lairys / PsnewZ / Profimedia

PETAK, 

BAJERN - ŠTUTGART 2-4

SUBOTA, 

Keln - Hohenhajm VGII

ELVERZBERG - LEVERKUZEN 3+, 1X

Majnc - Paderborn 1

Lajpcig - M`gladbah 1X

Union Berlin - Ajntraht VGII

DORTMUND - HAMBURG 1

NEDELjA, 

Frajburg - Verder 0-3

Augsburg - Šalke GG

Bajern retko kada sezonu počinje „jako“ i na maksimumu. Dva do četiri gola, po meni bi trebalo da su mera duela sa Štutgartom, koji želi da se nadigrava.

Elverzberg se prošle sezone prošetao kroz Cvajtu i stigao do elite. Sada kada je uskočio u društvo najboljih, neće me začuditi ako iznenadi Leverkuzen.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Htela da živi u centru, pa iznajmila stan od 8 KVADRATA, kirija - za nevericu (Foto)

Htela da živi u centru, pa iznajmila stan od 8 KVADRATA, kirija - za nevericu (Foto)