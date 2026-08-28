DRAGAN ŽILIĆ: Elverzberg iznenađenje

* Trener golmana u Nemačkoj, o prvom kolu Bundeslige

Laurent Lairys / PsnewZ / Profimedia

PETAK,

BAJERN - ŠTUTGART 2-4

SUBOTA,

Keln - Hohenhajm VGII

ELVERZBERG - LEVERKUZEN 3+, 1X

Majnc - Paderborn 1

Lajpcig - M`gladbah 1X

Union Berlin - Ajntraht VGII

DORTMUND - HAMBURG 1

NEDELjA,

Frajburg - Verder 0-3

Augsburg - Šalke GG

Bajern retko kada sezonu počinje „jako“ i na maksimumu. Dva do četiri gola, po meni bi trebalo da su mera duela sa Štutgartom, koji želi da se nadigrava.

Elverzberg se prošle sezone prošetao kroz Cvajtu i stigao do elite. Sada kada je uskočio u društvo najboljih, neće me začuditi ako iznenadi Leverkuzen.