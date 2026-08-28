DRAGAN ŽILIĆ: Elverzberg iznenađenje
* Trener golmana u Nemačkoj, o prvom kolu Bundeslige
PETAK,
BAJERN - ŠTUTGART 2-4
SUBOTA,
Keln - Hohenhajm VGII
ELVERZBERG - LEVERKUZEN 3+, 1X
Majnc - Paderborn 1
Lajpcig - M`gladbah 1X
Union Berlin - Ajntraht VGII
DORTMUND - HAMBURG 1
NEDELjA,
Frajburg - Verder 0-3
Augsburg - Šalke GG
Bajern retko kada sezonu počinje „jako“ i na maksimumu. Dva do četiri gola, po meni bi trebalo da su mera duela sa Štutgartom, koji želi da se nadigrava.
Elverzberg se prošle sezone prošetao kroz Cvajtu i stigao do elite. Sada kada je uskočio u društvo najboljih, neće me začuditi ako iznenadi Leverkuzen.
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