SOKO POČEO PROVERE NA DEONICI PRUGE BEOGRAD - BUDIMPEŠTA: Ministarka otrkila kako će izgledati granična i carisnka kontrola

SRPSKI voz "Soko" počeo je provere na mađarskoj deonici pruge Beograd - Budimpešta, nakon čega bi, po dogovoru dve strane, trebalo da se naprave prve simulacije vožnje između dve prestonice, navela je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević.

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Ona je to rekla odgovarajući poslaniku Saveza vojvođanskih Mađara Akošu Ujheljiju, koji je postavio poslaničko pitanje kada će krenuti putnički saobraćaj na brzoj pruzi Beograd - Budimpešta, koliko se vozova planira i koliko će trajati putovanje.

- Imali smo sastanak 6. avgusta sa ministrom saobraćaja Mađarske Davidom Vitezijem, gde su zajednički dogovoreni sledeći koraci koji bi doveli do toga da se pusti i putnički saobraćaj između dve prestonice, 24. avgusta su završene poslednje test probe na mađarskoj strani, u pitanju je bila provera signalnih i sigurnosnih sistema ETCS nivoa 2. To je uspešno obavljeno i juče je naš Soko, prešao na teritoriju Mađarske i imaće tri dana da se obave određene provere. Jedinu informaciju koju ja imam o vozu i korišćenju mađarske železnice jeste da nije radio aparat za kafu u vozu. Sve ostalo je radilo - rekla je Sofronijević.

Navela je da ostaju još dva dana provera, a potom, po dogovoru dva ministra, napraviće se simulacija vožnje kako bi se napravila tačna procena za vozni red, jer se još ne zna tačno koliko će sa punim kapacitetom "Sokola" od oko 250 putnika trajati carinska i granična kontrola.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

Navela je da je za sada ukupno predviđeno osam pari vozova - od toga dva direktna i šest sa stajanjima, koji će na srpskom delu pruge stajati u stanicama Beograd centar-Prokop, Novi Beograd, Novi Sad, Vrbas, Bačka Topola i Subotica.

- To bi bile stanice koje bi se koristile, a u Mađarskoj samo dve, osim Budimpešte. Ukupno trajanje vožnje, po procenama stručnjaka sa obe strane, iznosi između tri sata i 11 minuta i tri sata i 23 minuta, za vozove koji bi direktno saobraćali, bez zaustavljanja na srpskoj strani i sa dve stanice na mađarskoj strani, a to vreme bi se povećalo ako ide Intersiti voz, za nekih 15 do 20 minuta, na ovih procenjenih za direktnu liniju - rekla je Sofronijević.

Na pitanje Ujheljija kako će izgledati granična i carinska kontrola, Sofronijević je odgovorila da je na srpskoj strani na centralnoj stanici Prokop u Beogradu već formirana i uspostavljena carinska i granična kontrola za direktne vozove.

- A što se tiče ovih drugih vozova, razmatraju se dve mogućnosti. Prva mogućnost je da u vožnji započne kontrola od Subotice i da traje do Kelebije, ili da se samo obavlja u Kelebiji - rekla je Sofronijević.

(Biznis Kurir)

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