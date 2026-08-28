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PUTIN SPREMA SILU KAKVU SVET NIJE VIDEO: Isplivala tajna ruska dokumenta - Evo koliko momaka će biti mobilisano

Симеуновић А. Милош

28. 08. 2026. u 00:24

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RUSIJA planira da mobiliše 600.000 regruta tokom 2026. i 2027. godine, navode ukrajinski mediji.

ПУТИН СПРЕМА СИЛУ КАКВУ СВЕТ НИЈЕ ВИДЕО: Испливала тајна руска документа - Ево колико момака ће бити мобилисано

Foto: Kirill Makarov/Panthermedia/Evgeny Odinokov/Sputnik/Profimedia

Navodeći detalje brifinga obaveštajnih zvaničnika, Kancelarija je u saopštenju navela da će mobilizacija obuhvatiti 300.000 ljudi ove i još 300.000 naredne godine.

Moskva se oslanjala na izdašne novčane bonuse koji se nude onima koji potpišu ugovor o služenju u vojsci, dok je odgovornost za ispunjavanje zahtevnih kvota za regrutovanje uglavnom prebačena na regionalne vlasti.

Kancelarija predsednika Ukrajine poziva se na „interna ruska dokumenta“, prenosi Kijev independent.

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