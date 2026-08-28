BIVŠI DEČKO MILE PAJIĆ VREĐA GENERALA MLADIĆA! Dok se baškari u Hrvatskoj, upućuje sramne uvrede

OVAKAV izliv mržnje i otvoreno slavljenje smrti čoveka koji je umro u haškoj samici bez adekvatnog lečenja samo potvrđuje o kakvom se profilu ljudi radi.

Foto: Printskrin/24 Sedam

Dok cela Srbija sa tugom reaguje na vest o smrti generala Ratka Mladića, ekstremistički blokaderi ponovo pokazuju svoje pravo srbomrzačko lice!

Bivši dečko ozloglašene Mile Pajić i pulen Dinka Gruhonjića, Branislav Đorđević oglasio se monstruoznom porukom na društvenim mrežama, otvoreno vređajući preminulog generala.

- Umro (S)Ratko, trebao je još da poživi da duže služi kaznu - napisao je on na društvenoj mreži "X".

Ovakav izliv mržnje i otvoreno slavljenje smrti čoveka koji je umro u haškoj samici bez adekvatnog lečenja samo potvrđuje o kakvom se profilu ljudi radi.

Podsećamo, reč je o grupi blokadera koja iz Hrvatske vodi hajku protiv sopstvenog naroda, dok u zagrebu uživaju u sigurnom utočištu od srpskih organa reda, iz košiluka dobijaju logistiku i bez imalo srama nastavljaju da vređaju srpske žrtve i planiraju nove napade na stabilnost Srbije.

(24 Sedam)