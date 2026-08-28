BIVŠI DEČKO MILE PAJIĆ VREĐA GENERALA MLADIĆA! Dok se baškari u Hrvatskoj, upućuje sramne uvrede
OVAKAV izliv mržnje i otvoreno slavljenje smrti čoveka koji je umro u haškoj samici bez adekvatnog lečenja samo potvrđuje o kakvom se profilu ljudi radi.
Dok cela Srbija sa tugom reaguje na vest o smrti generala Ratka Mladića, ekstremistički blokaderi ponovo pokazuju svoje pravo srbomrzačko lice!
Bivši dečko ozloglašene Mile Pajić i pulen Dinka Gruhonjića, Branislav Đorđević oglasio se monstruoznom porukom na društvenim mrežama, otvoreno vređajući preminulog generala.
- Umro (S)Ratko, trebao je još da poživi da duže služi kaznu - napisao je on na društvenoj mreži "X".
Ovakav izliv mržnje i otvoreno slavljenje smrti čoveka koji je umro u haškoj samici bez adekvatnog lečenja samo potvrđuje o kakvom se profilu ljudi radi.
Podsećamo, reč je o grupi blokadera koja iz Hrvatske vodi hajku protiv sopstvenog naroda, dok u zagrebu uživaju u sigurnom utočištu od srpskih organa reda, iz košiluka dobijaju logistiku i bez imalo srama nastavljaju da vređaju srpske žrtve i planiraju nove napade na stabilnost Srbije.
(24 Sedam)
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