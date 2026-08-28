Zvezda neće u Zagreb, ali hoće u Split?
Fudbaleri Crvene zvezde će danas u 13 časova na žrebu u Nionu saznati imena rivala u Ligi konferencija.
Zvezda se plasirala u Ligu konferencija prvi put u klupskoj istoriji posle eliminacije iz Lige Evrope i poraza 5:1 od Viktorije u Plzenju posle produžetaka, a rivale će na današnjem žrebu čekati iz drugog šešira.
Sistem takmičenja je takav da će Zvezda igrati protiv jednog kluba iz svakog od šest šešira.
U prvom šeširu biće: Atalanta, Braga, Ajaks, Frajburg, Monako i Kopenhagen.
Pored Crvene zvezde u drugom šeširu su: Midtjiland, Gent, Panatinaikos, Pafos i Brajton.
U trećem šeširu su: Lugano, Hetafe, Kups, Tvente, Linkoln Red Imps, Borac Banjaluka.
Fudbaleri Sent Trudena, Brana, Hartsa, Kairata, Trabzona i Univerzitatee iz Krajove biće u četvrtom šeširu.
U petom šeširu su Riga, Hajduk Split, Jablonec, Nordsjeland, Orhus i Inter Eskaldes, a u šestom Tun, CSKA iz Sofije, Kauno Žalgiris, Mjalbi, Iberija i Egnatija.
Prvo kolo biće odigrano 15. oktobra, a drugo nedelju dana kasnije. Treće kolo je na programu 5. novembra, a četvrto 22. novembra. Peto kolo LK biće odigrano 10. decembra, a poslednje, šesto nedelju dana kasnije.
U LK će učestvovati 36 klubova, a svaki će odigrati šest mečeva, po tri na svom terenu i u gostima.
Osam prvoplasiranih klubova će na kraju ligaške faze obezbediti direktan plasman u osminu finala LK, dok će ekipe od 9. do 24. mesta igrati baraž za plasman u osminu finala. Klubovi od 25. do 36. mesta će završiti takmičenje u LK.
Osvajač Lige konferencija ima obezbeđeno mesto u Ligi Evrope sledeće sezone.
Ono što je posebno zanimljivo i o čemu se i juče spekulisalo je i potencijalni sudar Crvene zvezde sa hravtskim klubom. Dinamo Zagreb neće biti zbog šokantne eliminacije šampiona Srbije u Češkoj, ali može Hajduk Split.
Zvezda ima 15% šanse da igra protiv Hajduka u Ligi konferencije prema procenama. To je najmanji procenat, jer sa ostalim klubovima ima 17-20% šanse da se odmeri.
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