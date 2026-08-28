GUBITAK OCA ODREDIO NJEGOV ŽIVOTNI PUT: Ratko Mladić uz sebe uvek nosio tri fotografije, a odrastanje mu nije bilo ni malo lako

RATKO Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske, preminuo je danas, 27. avgusta 2026. godine, u Hagu, gde je služio kaznu doživotnog zatvora.

Peter Dejong / AFP / Profimedia

Vest o smrti generala ponovo je u fokus javnosti vratila njegov životni put, a posebno teško detinjstvo i događaje koji su ga obeležili još od najranijih godina.

Ovo je podsećanje na jedan deo života Ratka Mladića, od njegovog rođenja i odrastanja do porodične tragedije koja ga je zadesila kada je imao svega tri godine.

Ratko Mladić rođen je 12. marta 1942. godine u selu Božanovići kod Kalinovika. Selo se nalazilo na teritoriji Nezavisne Države Hrvatske (NDH), koju su uspostavile okupacione vlasti u prvim danima rata na prostoru dotadašnje Kraljevine Jugoslavije.

Otac i majka oboleli od tifusa

Njegov dolazak na svet pratile su teške okolnosti - pred samo rođenje, majka Stana i otac Neđo oboleli su od tifusa.

I sam Ratko je kao beba bio teško bolestan, a preživeo je i izlečio se zahvaljujući pomoći italijanskih vojnika.

Ko je bio Neđo Mladić

Neđo Mladić bio je komandant partizanskog odreda i poginuo je u 35 godini u jednoj od poslednjih bitaka Drugog svetskog rata, kada je Ratko imao svega tri godine.

Iako je otac poginuo tokom borbi sa ustašama, sam Mladić je kasnije precizirao kako je došlo do njegove smrti:

- I moj pokojni otac Neđo, koji je poginuo kao borac 49. hercegovačke divizije kod sela Šulje... Nisu meni oca ubili ni muslimani ni ustaše, već artiljerijska granata koja je prerezala mog pokojnog oca. Imao je 35 godina. Udarila ga u rame, pa preko vrata.

Gubitak oca odredio je njegov životni put. Još kao dete odlučio je da će pratiti očeve stope i postati vojnik. Prvo je završio srednju Vojnoindustrijsku školu u Zemunu, a zatim 1961. godine prolazi na konkursu, upisuje Vojnu akademiju u Beogradu i pridružuje se Jugoslovenskoj narodnoj armiji (JNA).

Oficirsku karijeru započeo je u Skoplju. Već u 22. godini postao je najmlađi komandant u Inžinjerijskoj četi JNA.

Pored vojničkog života, Mladić je bio snažno vezan za svoju porodicu. O tome svedoči i detalj u trenucima kada je uhapšen.

Otrkiveno je da je u novčaniku, koji je uvek nosio uz sebe, imao tri fotografije - sina Darka, supruge Bosiljke i pokojne ćerke Ane.

Podsetimo, posle više meseci teškog teškog zdravstvenog stanja i napora njegove porodice i države Srbije da bude pušten na lečenje, u Hagu je umro nekadašnji general VRS i haški osuđenik Ratko Mladić.

(Kurir)

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