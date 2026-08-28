Dušan Lajović izabačen sa Ju-Es opena!

Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u glavni žreb US opena, pošto je večeras u Njujorku u finalu kvalifikacija poražen od Čak Lam Koleman Vonga iz Hongkonga 6:4, 6:3.

FOTO: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Meč je trajao jedan sat i 26 minuta.

Vong je 94. teniser sveta, dok se Lajović nalazi na 167. mestu ATP liste. Vong je u oba seta napravio po jedan brejk, što mu je bilo dovoljno da pobedi Lajovića i da se plasira u glavni žreb Ju-Es opena.

Četvrti grend slem u sezoni se igra od 30. avgusta do 13. septembra.