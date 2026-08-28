"JA SAM TAJ KOG TRAŽITE": "Novosti" u Lazarevu kod Zrenjanina gde se do hapšenja 2011. kod brata skrivao Ratko Mladić

OPET Lazarevo, mi u centru pažnje, a nismo lepo ispratile te zloslutne 2011. godine đenerala u aps, zlotvorima - tiho kroz zube i po koju suzu, besedi starica Ljubica Simeunčević i nastavlja.

Foto: D. Milovanović/B. Grujić

- Napišite slobodno, najtužniji je taj majski dan bio u istoriji Lazareva i dok sam živa, za mene će tako biti.

Na vest o smrti generala Ratka Mladića reporteri "Novosti" obišli su mesto kraj Zrenjanina gde je u zoru 26. maja najtraženiji haški begunac raportirao operativcima:

- Ja sam taj kog tražite!

Priču naše sagovornice podržava i Milena Mitrić iz Banatskog Despotovca, ne skrivajući svoj do zemlje naklon "velikom ratniku, vojskovođi, ljudini..."

- Takav je čovek nebeski bio. Od tuge mi se usta suše, jedva reči izgovaram - kroz plač dodaje Milena.

U porodičnoj kući na ulazu u selo, Danko Mladić, sinovac generalov.

Dirljiv susret sa Darkom U BROJNIM analizama o tome kako je otkriven, zanimljiv je jedan dirljivi susret, kada je Ratkov sin Darko došao u Lazarevo, na drugi dan seoske slave sa svoja dva sina i ćerkom, koji su kod deda Branka pohrlili u kuću da vide životinje u dvorištu. General je sa prozora posmatrao unuke kako se bezbrižno igraju, zagrlio svog sina, koji je ušao u sobu gde je bio.

- Hvala na saučešću. Došao sam sa posla, najtužnija vest me je zadesila. Stric je bio čovek nadljudske snage, umeća, iz svake situacije pronalazio je izlaz i najbolje rešenje. Smrt je bila jača - tiho je izustio Danko, uz potvrdu da je njegov otac Dragan, bolestan i skrhan velikom tugom, preminuo samo mesec dana nako hapšenja generala u Lazarevu.

Branko Mladić, generalov drugi brat, uspešno ga je u svojoj kući, u Petoj ulici, iza mesnog groblja, šest godina skrivao. On je živeo u donjoj, maloj kući u dvorištu, a general je bio u gornjoj, do ulice, kako bi kroz prozor pratio situaciju.

I prolazili su dani, godine i ljudi. Niko ništa nije slutio niti znao.

- Samo Bog, Ratko i ja znamo - govorio je Branko, koji je od prevelike tuge za bratom, preminuo 2016. godine.

I njega je hapšenje, pa saslušavanje, silno poremetilo. Bio je hrabar, odvažan i spreman da život da za generala. Sam čin ulaska specijalaca u kuću, hapšenje i privođenje brata, razorio mu je dušu. Nije kasnije puno komunicirao sa ljudima. Zatvorio se u sebe i tiho venuo.

Osećaj da su izdali velikog čoveka i vojskovođu, morio je mnoge Lazarevčane, bez obzira što nisu znali da je general šest punih godina tajno živeo kod njih.

Nervoza PRISEĆA se popularni Radika, kako svi u Lazarevu oslovljavaju Radovana Tihomirovića, zimskog svinjokolja, kad je Branko Mladić, uznemiren svaki čas ustajao i odlazio do kuće, a išao je u stvari da obiđe generala i upita ga da li mu nešto treba. Niko tada nije ni sanjao, gde se on vrlo često gubi.

- Stric je do 2000. često navraćao u selo, obilazio nas, par godina kasnije, tačnije 2002. svi njegovi ljudi od poverenja su penzionisani, a onda je, 2006, kako smo tek kasnije, nakon njegovog hapšenja, saznali, došao kod strica Branka, koji je u kući živeo sam i zamolio ga za pomoć, jer više nije imao gde - nastavlja priču Danko, primajući saučešće svog kuma Srđana Latinovića, koji je u međuvremenu stigao.

- Ogromna tuga. Čika Ratko je za sve nas bio pojam neuništivosti, džinovske hrabrosti - prozborio je Srđan.

U međuvremenu, da izjavi saučešće je stigao i komšija Stojan Nedić.

- Šta da ti kažem brate moj, budi jak i odvažan kao što je đeneral, naš uzor i dika uvek bio - izustio je Stojan.

Neposredno nakon generalovog hapšenja i odvođenja iz sela u kojem se uspešno krio šest godina, pojavila se inicijativa da Lazarevo promeni ime u Mladićevo, u znak počasti velikom čoveku, ali zbog brojnih administrativnih prepreka, nikada nije zaživela.

Foto: D. Mišić Privedenog generala transportuju na aerodrom

Policajcu dao prsten, na stolu imao dva pištolja

KAKO je svojevremeno za "Novosti" ispričao Nenad Jocović iz Lazareva, očevidac hapšenja ratnog komandanta VRS, Mladić je kroz prozor sobe u kojoj je proveo svoje poslednje dane na slobodi mirno gledao dolazak policije. Na stolu su bila i dva puna pištolja, jedan kalibra 7, 62 i drugi "neki američki".

- General nije krio identitet. Pokazao je ličnu kartu na ime Ratko Mladić, ali je taj dokument bio odavno istekao. U novčaniku je još imao fotografiju sina Darka, supruge Bosiljke i pokojne ćerke Ane. Pogledao je fotografiju pre nego što ju je predao policiji. Uz to, imao je i 1.500 dinara i nekoliko novčanica u dolarima. Poželeo je da novac ostavi Branku, svom domaćinu, ali to mu nije dozvoljeno i sve stvari su oduzete - govorio je Jocović.

Zatim je, nekadašnji ratni komandant VRS, iz novčanika izvadio prsten, dao ga jednom od policajaca i rekao da ga preda njegovoj ženi.

Foto: P. Milošević/ "Politika"