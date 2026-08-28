ČEŠKA POSLA! Otkriveno kako je Viktorija Plzenj izbacila Crvenu zvezdu

Od potpunog rasula do taktičkog šoka!

Foto: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia

Mnogi su mislili da je prednost Crvene zvezde od 3:0 iz Beograda nedostižna, ali revanš u Češkoj doneo je nezapamćenu katastrofu crveno-belih (5:1) i ogroman preokret Viktorije.

Kako je zapravo češki tim uspeo da potpuno "razbije" srpskog šampiona?

Prvi ključan faktor bila je radikalna šok-terapija uprave Plzenja. Nakon debakla na Marakani, smenjen je Martin Hiski pod izgovorom da je atmosfera u svlačionici bila katastrofalna, a tim potpuno mrtav.

Na njegovo mesto ekspresno je doveden Radoslav Kovač. Novi strateg se odmah fokusirao na mentalno podizanje ekipe, poručivši igračima da zaborave na taktiku i pritisak i da jednostavno igraju na sve ili ništa, uz agresivan pritisak i rani gol.

To je dalo rezultat već u 8. minutu preko Prinsa Adua. Iako je Mirko Ivanić brzo izjednačio na 1:1 i vratio mir Zvezdi, pravo taktičko i energetsko pomračenje tima Alberta Rijere usledilo je u drugom poluvremenu.

Prelomni trenutak meča dogodio se u 53. minutu. Osman Bukari je naseo na provokaciju i zaradio direktan crveni karton, ostavivši saigrače na cedilu. Od tog momenta, Kola Zvezde su krenula nizbrdo.

Viktorija je sa igračem više u potpunosti pregazila crveno-bele preko krila, postigla dva gola u regularnom delu, a potom u produžecima dotukla fizički i psihički slomljenog rivala za konačnih 5:1 i istorijski prolaz u Ligu Evrope.

- Ovako smo želeli da počnemo, da zainteresujemo ljude, a energija sa tribina je stigla. Gol za 1:1 nas je malo poremetio, ali smo i dalje verovali. Utakmica je imala baš sve - analizirao je trener Plzenja prvo poluvreme.

Prins Adu je postigao prvi gol na meču, ali je početkom drugog poluvremena promašio penal.

- Postigao je prvi gol, pa je verovao u sebe. To je više stvar odluke samih igrača, to su stvari koje oni odlučuju. Želeo bih svima njima da zahvalim, ovo je pre svega njihov uspeh, mi smo samo malo doprineli - pohvalio je igrače 46-godišnji stručnjak.

Zahvalio im je odmah i u svlačionici.

- Znamo da su nam upravo ti igrači ovo omogućili, tako da je sve u vezi s njima. Ovo će svakako pomoći stručnom štabu da sprovede naše ideje, ali ovo je tek prva utakmica. Moramo da nastavimo dalje, da uvek budemo zahtevni i da momke stalno držimo pod pritiskom, jer znamo da će nam oni to vratiti na terenu - dodao je Kovač.





