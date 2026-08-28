Fudbal

NEVEROVATNO! Trampov milijarder došao u Hrvatsku, pogledao u "kultne stijene" i prelomio: "KUPUJEM OVO!"

Марко Паунић
Marko Paunić

28. 08. 2026. u 07:04

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НЕВЕРОВАТНО! Трампов милијардер дошао у Хрватску, погледао у култне стијене и преломио: КУПУЈЕМ ОВО!

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Rijeka nije uspela da se plasira u Ligu konferencija. Danski Midtjiland je pobedio hrvatski tim sa 4:1 na Rujevici i plasirao se dalje ukupnim rezultatom 6:1. Međutim nakon eliminacije iz Evrope, pojavile su se informacije da američki biznismen želi da kupi klub sa Rujevice.

Kako piše Robert Mateoni iz Sportskih novosti, američki biznismen i bogataš blizak Donaldu Trampu, Tim Lajveke, poslednjih dana je boravio u Rijeci i razgovarao je sa saradnicima o kupovini Rijeke.

Credit: Paola Garbuio / Zuma Press / Profimedia

 

Pominje se da bi ključni deo moguće kupovine bio novi stadion na Kantridi. Lajveke je želeo da kupi Istru 1961 pre Rijeke i razgovarao je sa čelnicima kluba iz Pule, ali se na kraju sve ohladilo i on se fokusirao na Rijeku.

Amerikanac je vlasnik italijanske Venecije u koju je uložio više od 100 miliona evra, a želeo je da Istra postane filijala Venecije, a u tom slučaju se govorilo i o izgradnji novog stadiona. Na kraju to nije prošlo, ali stvar sa Rijekom je maltene završena. 

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