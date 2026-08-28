BEDEM NA SAN SIRU! Milan pobeđuje, Manjan zaključava mrežu!

Večeras od 20:45, Milan igra svoju prvu utakmicu na domaćem terenu u novoj sezoni Serije A.

FOTO: Paola Garbuio/LaPresse via AP

Na San Siro stiže novajlija Venecija, a „Rosoneri“ predvođeni novim strategom Rubenom Amorimom žele da nastave stopostotan učinak nakon startnog trijumfa nad Torinom (2:1).



Trener Venecije Đovani Stropa ima ozbiljne glavobolje prilikom sastavljanja tima. Stub odbrane Marin Šverko je povređen (kuk), a van stroja je i prvi napadač Andrea Adorante.

Da stvar bude gora, novo letnje pojačanje u defanzivi, Matias Moreno, pod velikim je znakom pitanja zbog povrede mišića na treningu.

Tradicija je takođe surova prema gostima – Milan ih je u poslednjim međusobnim duelima rutinski pobeđivao (4:0 i 2:0 u sezoni 2024/25), a analitičari sa portala SempreMilan i Sports Mole predviđaju još jedno dominantno veče za domaćina.

Milan pod Amorimom igra napadački 3-4-2-1 sistem predvođen Gonzalom Ramosom, dok se u startnu postavu očekuje i ulazak Adriena Rabiota.

NAŠ TIP: 1&NG (2.15)

