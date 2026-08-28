KAKAV POTEZ DELIJA! Evo šta su uradili nakon eliminacije Crvene zvezde iz Lige Evrope (VIDEO)
Fudbaleri Crvene zvezde doživeli su debakl u evropskim kvalifikacijama.
Podsećanja radi, započeo je prvak Srbije takmičenje u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a na kraju će morati da se zadovolji učešćem u Ligi konferencija.
Zvezda je u plej-ofu za plasman u Ligu Evrope eliminisana od češke Viktorije iz Plzenja, iako je u prvoj utakmiici na "Marakani" slavila sa ubedljivih 3:0. U revanšu odigranom sinoć u Češkoj, nakon produžetaka, bilo je 5:1 za domaćina.
Posle katastrofalne partije, "Delije" nisu3 želele da pozdrave igrače. Poslali su ih direktno u svlačionicu kao i posle poraza od Hapoel Berševe na "Marakani".
Ipak, najvatrenije pristalice crveno-belih nastavile su da pevaju i aplaudiraju, a ovim snimkom pohvalio se i sam klub na društvenim mrežama.
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