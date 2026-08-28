DEČAK UBIJEN U PRIZRENU, IZBODEN NOŽEM NASRED ULICE: Policija uhapsila tinejdžera (17) za koga se sumnja da je počinio krvavi pir
STRAVIČAN zločin kakav region ne pamti odigrao se sinoć u Prizrenu!
Dečak od svega 14 godina zverski je napadnut i izboden nožem nasred ulice, a uprkos očajničkoj borbi lekara da mu spasu život, podlegao je jezivim povredama u bolnici!
Drama je počela oko 23.45 časova kada su prolaznici alarmirali policiju i zatekli scenu iz najgorih noćnih mora. Tinejdžer (14) je nepomično ležao u lokvi krvi sa teškim ranama od sečiva.
Ekipe Hitne pomoći pod rotacijama su stigle na mesto okršaja, odmah mu pružile prvu pomoć i prevezle ga u Regionalnu bolnicu u Prizrenu. Nažalost, lekovi i napori lekara nisu mogli da ga spasu – mladić je izdahnuo ubrzo po prijemu.
BLIZU MESTA ZLOČINA PRONAĐEN I UBICA!
Dok se odvijala drama u bolnici, policijske patrole su blokirale taj deo grada i otpočele potragu. Samo nekoliko ulica dalje, lociran je i uhapšen 17-godišnji tinejdžer! Kod njega je odmah pronađen i zaplenjen nož kojim je, kako se sumnja, izveo ovaj krvavi pir.
- Telo nesrećnog dečaka poslato je na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije po nalogu tužioca. Osumnjičenom maloletniku određeno je zadržavanje. Zanimljivo je da ni žrtva ni napadač ranije nisu imali nikakav dosije u policiji. Istraga se nastavlja pod velom tajne – navodi izvor iz policije, piše lajmi.net.
OGLASILO SE TUŽILAŠTVO: Sledi zahtev za robiju
Osnovno tužilaštvo u Prizrenu otkrilo je detalje jezivog napada i potvrdilo da je slučaj zvanično okarakterisan kao Teško ubistvo.
- Sumnja se da je 17-godišnjak hladnokrvno oduzeo život 14-godišnjem dečaku ubodima nožem. Svi materijalni dokazi sa lica mesta su obezbeđeni i uvršteni u predmet. Protiv osumnjičenog je pokrenut postupak za Teško ubistvo i neovlašćeno nošenje oružja. U zakonskom roku tužilaštvo će tražiti najstrože mere zadržavanja - saopšteno je iz tužilaštva.
Motiv ovog krvavog obračuna maloletnika i dalje je nepoznat, a policija i forenzičari češljaju teren i ispituju svedoke kako bi otkrili šta je prethodilo ovoj velikoj tragediji, preneo je Telegraf.
BONUS VIDEO: Uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva mladića u Novom Sadu
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