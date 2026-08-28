Katastrofa kakva se ne pamti! Srbija gubi mesto u Ligi Evrope i ne samo to

Sve lošiji rezultati srpskih klubova na međunarodnoj sceni izazvali su dramatičan pad naše zemlje na UEFA rang-listi.

MIGUEL MEDINA / AFP / Profimedia

Posledice su već vidljive. Od naredne sezone šampion Superlige gubi garantovano mesto u eliti i evropski put započinje već od prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Podsećanja radi, 2023. godine prvak Srbije imao je direktan plasman u grupnu fazu, dok je vicešampion igrao kvalifikacije.

Međutim, opasnost od novog rezultatskog kolapsa i dalje traje. Ukoliko se pad ne zaustavi, fudbalska Srbija bi mogla skliznuti ispod 33. mesta UEFA rang-liste. To bi donelo dodatno oduzimanje evropskih privilegija.

Srbija trenutno zauzima 29. poziciju na UEFA listi. Ipak, projekcije za narednu sezonu već nas smeštaju na kritično 33. mesto. Ovo mesto je poslednja brana koja garantuje učešće u Ligi Evrope. Gubitak ove pozicije značio bi da Srbija potpuno ostaje bez predstavnika u drugom po kvalitetu evropskom takmičenju.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

U slučaju tog najgoreg scenarija, raspodela mesta izgledala bi ovako:

Šampion Srbije: Prvo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona

Osvajač Kupa: Drugo kolo kvalifikacija za Ligu konferencija

Drugoplasirani i trećeplasirani na tabeli: Prvo kolo kvalifikacija za Ligu konferencija

Statističke prognoze pokazuju da je Srbija tik iznad ponora i da bi za dlaku mogla zadržati 33. poziciju. Ipak, konkurenti poput Islanda, Irske, Jermenije, Bosne i Hercegovine i ostalih zemalja u usponu ozbiljno smanjuju bodovnu razliku. Dodatni pritisak stvara i očekivani povratak ruskih klubova u UEFA takmičenja.

Pad u trećerazredno fudbalsko društvo donosi teži žreb i komplikovaniji put kroz kvalifikacije. Spas za nacionalni koeficijent ove sezone leži isključivo na Crvenoj zvezdi. Od crveno-belih se očekuje da u Ligi konferencija ostvare seriju pobeda i donesu preko potrebne bodove.

Ipak, dugoročni oporavak srpskog klupskog fudbala biće nemoguć bez doprinosa ostalih timova. Ove sezone bodovni teret izneli su samo Crvena zvezda i Partizan, dok su Vojvodina i Železničar iz Pančeva ostali bez učinka.





