LIL TRAŽI IZNENAĐENJE PROTIV ŠAMPIONA: PSŽ već na startu prvenstva pod pritiskom!

Lil u petak uveče dočekuje Pari Sen Žermen u derbiju drugog kola Lige 1, sa velikim samopouzdanjem posle pobede nad Anžeom. Aktuelni šampion je, s druge strane, već ispustio bodove na startu sezone i sada će morati da pokaže zbog čega je ponovo glavni favorit za titulu.

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Davide Ančeloti imao je idealan početak mandata na klupi Lila. Njegova ekipa je na gostovanju Anžeu slavila 2:0 i odmah pokazala da bi mogla da bude ozbiljan faktor u borbi za vrh tabele. Olivier Žiru i Tijago Santos rešili su pitanje pobednika već u prvom poluvremenu, dok je Berke Ozer sa četiri odbrane sačuvao mrežu.

Lil sada ima priliku da petu sezonu zaredom dobije prvi domaći meč u prvenstvu. Zanimljivo je da je tokom tog niza primio samo jedan gol, što jasno pokazuje koliko ekipa može da bude neugodna pred svojim navijačima. Ipak, postoji razlog za oprez, jer Les Nordistes nisu slavili u poslednja tri domaća ligaška meča, uz samo jedan postignut pogodak.

Domaćin će posebno želeti da prekine loš niz protiv Parižana. Lil već deset utakmica ne zna za pobedu protiv PSŽ-a u svim takmičenjima, a u čak šest tih susreta šampion Francuske postizao je najmanje tri gola. Poslednji put kada su se sastali na ovom stadionu, Parižani su slavili ubedljivo, ali Ančeloti veruje da njegov tim sada može da pruži mnogo veći otpor.

PSŽ je, za razliku od domaćina, imao prilično turbulentan početak. Luis Enrikeova ekipa je protiv Rena dva puta bila u zaostatku, ali je zahvaljujući Feranu Toresu uspela da izvuče 2:2. Španac je postigao oba gola i tako postao prvi igrač PSŽ-a još od Zlatana Ibrahimovića 2012. godine koji je u debiju za klub postigao dva pogotka.

Remi je bio posebno značajan jer je to prvi put ove godine da PSŽ nije izgubio prvenstveni meč nakon što je primio prvi gol. Ipak, šampion sada mora da reaguje, jer eventualni novi kiks znači da bi već posle dva kola imao samo jedan bod više od prvobitno očekivanog.

Parižani su ove sezone pokazali određenu neefikasnost u prvim poluvremenima – postigli su samo jedan gol pre odmora – ali zato još nisu primili pogodak u drugom delu utakmice. To bi moglo da bude važno na stadionu Lila, posebno ako domaćin uspe da nametne visok intenzitet od samog početka.

PSŽ će biti oslabljen. Nuno Mendeš je suspendovan zbog crvenog kartona iz Trofeja šampiona, dok se očekuje da Ousmane Dembele propusti duel zbog povrede. Lil će, s druge strane, biti bez Hamze Igamanea, koji zbog povrede ukrštenih ligamenata neće moći da nastupi.

Sve ukazuje na veoma zanimljiv susret. Lil ima domaći teren, samopouzdanje i novu energiju sa Ančelotijem, dok PSŽ ima kvalitet koji je već godinama dovoljan da rešava ovakve utakmice. Parižani ne smeju da dozvole još jedno prosipanje bodova, ali domaćin bi mogao ozbiljno da ih namuči.

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