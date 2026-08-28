PREDRAG JOKANOVIĆ: Bragi „večiti derbi“
* Bivši trener Nasionala, tipuje dve lige Portugalije
PORTUGALIJA 1
Rio Ave – Sporting 2
Alverka - S. Klara 1X
Arouka – Maritimo 1X
AKADEMIKO V. – PORTO 2
Nasional – Amadora 1X
Kasa Pija – Moreirense 1X
Famalikao – Žil Visente 1
Braga – Gimaraeš 1
BENFIKA – ESORIL 1
PORTUGALIJA 2
Leirija – Tondela 1
Portimonense – Leišoeš X2
Akademika – Lusitanija 1X
Torense – Vizela 1
Amarante - Benfika B 1X&GG
AVS – Feirense 1
Felžeiraš – Šaveš 1X
Porto B – Penafiel 1X
Sporting B – Farense 1X&GG
Braga – Gimaraeš je derbi, kao kod nas Zvezda – Partizan, a ubeđen sam u pobedu domaćina. Ziceri bi trebalo da prođu, mislim na Porto i Benfiku, pa može i Sporting do tri boda.
U drugoj ligi možda bi vredelo reskirati sa Leirijom i Torenseom .
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