PREDRAG JOKANOVIĆ: Bragi „večiti derbi“

* Bivši trener Nasionala, tipuje dve lige Portugalije

Tanjug/AP Photo/Luis Vieira

PORTUGALIJA 1

Rio Ave – Sporting 2

Alverka - S. Klara 1X

Arouka – Maritimo 1X

AKADEMIKO V. – PORTO 2

Nasional – Amadora 1X

Kasa Pija – Moreirense 1X

Famalikao – Žil Visente 1

Braga – Gimaraeš 1

BENFIKA – ESORIL 1

PORTUGALIJA 2

Leirija – Tondela 1

Portimonense – Leišoeš X2

Akademika – Lusitanija 1X

Torense – Vizela 1

Amarante - Benfika B 1X&GG

AVS – Feirense 1

Felžeiraš – Šaveš 1X

Porto B – Penafiel 1X

Sporting B – Farense 1X&GG

Braga – Gimaraeš je derbi, kao kod nas Zvezda – Partizan, a ubeđen sam u pobedu domaćina. Ziceri bi trebalo da prođu, mislim na Porto i Benfiku, pa može i Sporting do tri boda.

U drugoj ligi možda bi vredelo reskirati sa Leirijom i Torenseom .