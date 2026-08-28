PA, GDE BAŠ ON? Patrik Muratoglu će na Ju-Es openu trenirati poznatog asa

Patrik Muratoglu se vratio u trenerske vode!

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Francuski stručnjak turskog porekla obelodanio je da će tokom predstojećeg Ju-Es opena raditi sa Stefanosom Cicipasom, za sada privremeno, uz obostranu opciju da se saradnja produži i na duži rok.

S obzirom na žreb u Njujorku, lako se može dogoditi da ova saradnja na turniru potraje svega nekoliko dana. Cicipas je u prvom kolu izvukao jednog od najtežih mogućih rivala – Artura Fisa. Francuz je nedavno u Sinsinatiju osvojio svoj prvi Masters 1000 trofej, a u prethodnih pet međusobnih mečeva protiv Cicipasa svaki put je izlazio kao pobednik.

Ovaj angažman predstavlja obnavljanje stare veze, pošto je Grk ponikao upravo u Muratogluovoj akademiji nedaleko od Nice, gde je boravio kao junior. Nakon što je na Vimbldonu ponovo otpustio svog oca Apostolosa iz stručnog štaba, Cicipas se vratio u Patrikovu akademiju.

U prvom periodu Francuz je imao ulogu mentora, dok su na turnire sa teniserom putovali njegovi saradnici. To je odmah dalo rezultat u Gštadu, gde je Grk osvojio svoju prvu titulu posle 17 meseci, ali u nastavku letnje turneje nije uspeo da zadrži taj nivo forme.

Cicipas je pre nekoliko dana u drugom kolu Vinston-Sejlema pretrpeo poraz od Aleksandra Kovačevića, ali je zahvaljujući povratku pod okrilje francuske akademije uspeo da popravi plasman i sa ruba ispadanja iz prvih sto stigne do 53. mesta na ATP listi.

Inače, Patrik Muratoglu nikada nije bio profesionalni teniser, ali je kao trener i vlasnik jedne od najpoznatijih akademija na svetu stekao ogroman ugled. Poznat je i po stalnom oglašavanju na društvenim mrežama, gde iznosi zanimljive, ali neretko i kontroverzne stavove.

Najveće uspehe u karijeri ostvario je sa Serenom Vilijems, koju je 2012. godine preuzeo u trenucima velike krize. Amerikanka pre toga dve godine nije osvojila grend slem titulu, da bi pod vođstvom Muratoglua podigla čak deset najvećih trofeja. Pored Vilijemsove, Francuz je bio zaslužan i za strmoglavi uspon Holgera Runea, dok sa svojom poslednjom učenicom, Naomi Osakom, nije uspeo da opravda velika očekivanja.

Predstojeći Ju-Es open biće veliki test za ovaj tandem, pogotovo ako se uzme u obzir da Cicipas, bivši finalista Rolan Garosa i Australijan opena, na terenima Flašing Medouza nikada u karijeri nije prošao dalje od trećeg kola.

