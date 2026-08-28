Zvezda pokradena u Plzenju? Oglasio se i sudijski ekspert i razrešio dilemu

Tri penala za Viktoriju, crveni karton za Crvenu zvezdu, mnogo baš mnogo, pa i ako je Dani Makeli u pitanju.

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A svoje viđenje na meč u Plzenju, gde je šampion Srbije šokantno eliminisan od češkog predstavnika dao je i Zdravko Jokić, inače sudijski ekspert na Areni sport.

Suđenje mu se nije svidelo, ali je bilo i ispravnih odluka. Ipak, nije želeo direktno da kaže da li je bio penal u nadoknadi vremena za Viktoriju.

Crveni karton Osmana Bukarija?

Zdravko Jokić smatra da je apsolutno zasluženo dobio crveni karton.

- Pričamo o njegovoj energiji, kad trči, pretrčava... Ovde je emotivno reagovao, čak i nasilno, rukom prema igraču. Nije u glavu, nego je brada, ipak se videla loša namera. Sudija je bio blizu. Nije smeo ovo da napravi na takvoj utakmici", naveo je Jokić na TV Arena sport.

Drugi penal za Viktoriju?

- Imamo situaciju gde je sudija na pravom mestu. Dolazi do povlačenja, on gleda i on kaže da nema ništa. Hoću da poredim ovo držanje i ono što se desilo kasnije. VAR ga je pozvao zbog desne noge. On pravi drugu grešku, i kaže da je dosudio penal zbog povlačenja", rekao je Jokić.

I onda penal u poslednjem minutu regularnog dela gde je golman domaćih pao kao pokošen u kaznenom prostoru.

- Ovo mi je baš problematičan penal. Za mene nije", rekao je Dejan Čelar, stručni konsultant na TV Arena.

Jokić je, čini se, rekao da je sudija mogao vrlo lako da ne dosudi penal.

- Ne pamtim u poslednjih nekoliko godina da njemu VAR ne donosi odluke. Sada vidimo, dolazi golman koji je za glavu viši. U drugoj fazi sklanja ruke i golman pada. Širi ruke. Često pričamo, ova odluka je odlučila. Kada lopta odlazi, on dosuđuje penal. UEFA insistira da igrač sa obe ruke, kad ga dugo drži, da se svira penal", rekao je Jokić.

Na konkretno pitanje voditelja da kaže da li je bio penal ili ne, Jokić je odgovorio:

"Vi mene zovete da ja ovde kažem "da" ili "ne". Mi ovo objašnjavamo, zbog čega je penal", rekao je Jokić koji nije želeo da kaže da li je sudija pogrešio ili ne.