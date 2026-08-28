GENERAL MLADIĆ BIĆE SAHRANJEN UZ NAJVIŠE DRŽAVNE I VOJNE POČASTI: Preminuo u bolnici u Hagu, pokrenuta zvanična istraga

GENERAL Ratko Mladić preminuo je juče u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini. Mladić će najverovatnije biti sahranjen na Topčiderskom groblju u Beogradu pored svoje ćerke Ane, što mu je navodno bila i poslednja želja. Kako je sinoć za banjalučku Alternativnu televiziju (ATV) izjavio ministar pravde Srbije Nenad Vujić, Mladić će biti sahranjen uz najviše državne počasti, a država i porodica su već u kontaktu sa Haškim mehanizmom oko preuzimanja tela.

Foto: Tanjug/Radivoje Pavicic

"General Mladić je general i znaju se protokoli. Zna se i njegova uloga, ali i ono što pripada generalu Mladiću to će sigurno biti ispoštovano. Napominjem da Republika Srpska je ovde neko ko ne odlučuje, porodica će odlučiti i o mestu na kojem će biti sahranjen jer to jeste stvar njegove porodice", rekao je Vujić za ATV.

"Mi očekujemo od Mehanizma da nam da određeni vremenski okvir koje su procedure i koji su koraci koje treba da preduzmemo. Spremni smo da ukoliko bi rekli da dođemo sutra ujutru, bili bi u Hagu i preuzeli telo generala Mladića", rekao je sinoć Vujić.

Ministar je potvrdio da će Mladić biti sahranjen uz najviše državne i vojne počasti.

Mehanizam: Naložena hitna istraga

Međunarodni mehanizam saopštio je da je Mladić preminuo tokom hospitalizacije.

"Medicinski oficir pritvorske službe UN odmah je obavešten o Mladićevoj smrti, a holandske vlasti su započele istragu", navodi se u saopštenju. Predsednica Mehanizma Santana naložila je istragu pod vođstvom sudije Bonomija.

Mladić se od 2024. godine nalazio u pritvorskoj bolnici u Hagu, a poslednjih godinu i po dana bio je vezan za krevet. Pretrpeo je više moždanih udara, imao je ozbiljna kardiovaskularna oboljenja, povišen pritisak, neurološka oštećenja i probleme sa bubrezima.

Predsednil Vučić 7 dana pre Mladićeve smrti pisao Hagu

Samo nedelju dana pre smrti, predsednik Aleksandar Vučić pisao je Hagu sa molbom da Mladića puste da umre u Srbiji, ali je to odbijeno. Vučić je još u aprilu komentarisao njegovo zdravstveno stanje:

"Od Vujića sam obavešten da je njegovo zdravstveno stanje vrlo teško. Nije mogao da sedi, već su ga u bolnicu doveli u ležećem položaju i najkraće je odgovarao na pitanja. Ne razumem zašto nekome ne dopuste da poslednje dane provede van zatvorske ćelije. Ali, da li sam posebno začuđen? Nisam", rekao je Vučić.

"Ugasili su ga"

Povodom smrti generala oglasio se dr Ognjen Gudelj, koji je osam godina brinuo o njegovom zdravstveno stanju, iznoseći teške optužbe:

"U poslednjih 8 godina smo dobili mnoge bitke. Ovu poslednju nismo jer, verujte mi, ovo je bilo čisto ukidanje svega što je bilo neophodno za lečenje. Verovao sam da ga neće ubiti, u poslednjih 48 sati je postojala nada. Ugasili su ga", rekao je dr Gudelj.

On je objavio i fotografiju sa posvetom koju mu je Mladić poklonio u Hagu.

"Prijatelju, doktoru Gudelju, koji me je posetio u haškom kazamatu i dao mi snagu da istrajem u borbi za zdravlje i sjajnu slobodu."

(Alo)