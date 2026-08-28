RUSKI DRONOVI ZASULI KIJEVSKU OBLAST: "Tresnuli" skladišta i fabrike, požari na sve strane

RUSKI napadi dronovima tokom noći izazvali su požare i oštetili skladišta kompanije "Nova pošta" i obližnji proizvodni pogon u naseljima Bilogorodska i Svjatopetrivska u Kijevskoj oblasti, saopštili su lokalni zvaničnici.

Foto: AI generated/ChatGPT

Starešina Bilogorodske Anton Ovsijenko rekao je da se informacije o žrtvama i povređenima još utvrđuju, dok su na mestu napada angažovane službe za vanredne situacije, vatrogasci, policija i komunalne službe, preneo je Unian.

Prema njegovim rečima, oko sat vremena nakon prvog napada izvedena su još dva napada na isto mesto, dok su spasioci gasili požar.

Zbog dima, stanovnicima Svjatopetrivska i okolnih područja preporučeno je da zatvore prozore i izbegavaju nepotrebno izlaženje napolje.

Ukrajinska Državna služba za vanredne situacije saopštila je da su u Bučanskom okrugu zabeleženi požari u skladištima i na automobilima.

Na jednom mestu, tokom spasilačke akcije, zabeležen je novi udar drona, nakon čega je požar u skladištu lokalizovan. U drugom incidentu ugašen je požar na 30 automobila, dok je udarni talas oštetio stambenu zgradu i izbio prozore.

Šef kijevske regionalne vojne uprave Timur Tkačenko rekao je da su dronovi pogodili civilne objekte, uključujući privatne i stambene zgrade, skladišta, automobile i preduzeća. Prema njegovim navodima, oštećeno je 14 skladišta, 16 privatnih domaćinstava, tri stambene zgrade i 16 vozila u više okruga Kijevske oblasti.

(Tanjug)

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