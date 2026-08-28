"Ovo ide na dušu Alberta Rijere"! Srpski stručnjak udario po Špancu nakon eliminacije Crvene zvezde iz Lige Evrope

Eliminacija Crvene zvezde od Viktorije iz Plzenja ostavila je dubok trag, a fudbalski stručnjak Dejan Čelar u svojoj analizi nije štedeo ni upravu ni šefa stručnog štaba crveno-belih, Alberta Rijeru.

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Prema njegovim rečima, ključni uzrok neuspeha u Češkoj leži u lošoj transfer politici neposredno pred odlučujuće mečeve.

- Meni je za ovu utakmicu ključna prodaja dva standardna beka, a posebno odlazak Seola. Hajde da sada sklonimo na stranu probuđenu energiju ekipe po dolasku Rijere. Ključni su prodaja bekova i nedovoljno kvalitetne alternative na tim mestima, odnosno igrači koji uopšte ne igraju te pozicije - jasan je Čelar.

On se osvrnuo i na finansijski aspekt i procenu menadžmenta kluba koja se na kraju ispostavila kao pogrešna.

- Projekcija je bila Liga šampiona. Kada ste ostali bez tog velikog finansijskog kolača, realizovali ste ponude koje ste imali. U menadžmentu Zvezde su verovali, posle dobrih utisaka iz prve utakmice, da će ekipa imati dovoljno iskustva da ovo reši u svoju korist. Nažalost, to se nije desilo.

Ipak, najveći deo taktičke krivice Čelar pripisuje aktuelnom šefu stručnog štaba, čija je defanzivna postavka potpuno zakazala.

- Ovo ide na dušu Alberta Rijere. Njegovo opredeljenje je jednim delom bilo iznuđeno zbog nedostatka bekova, ali defanzivna organizacija je bila loša. Ovo je nepojmljivo i za mnogo niži nivo takmičenja. Odbrana je plivala u mnogo situacija, a Viktorija Plzenj je stvorila nenormalan broj šansi.

Jedini koji je opravdao očekivanja u redovima srpskog šampiona bio je čuvar mreže.

- Jedinu prelaznu ocenu ima golman Mateuš. Odbranio je penal i on je jedini 'krivac' što krajnji rezultat nije bio potpuno katastrofalan", zaključio je Čelar.





