PETRONIJEVIĆ PORUČIO: Međunarodno pravo nije bilo prepreka da se Mladić pusti na lečenje

RATKO Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske i haški osuđenik, preminuo je u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu.

Foto: TC Hag

Uprkos zahtevima porodice da mu se, posle više moždanih udara, dozvoli lečenje u Srbiji, to mu nije omogućeno. Goran Petronijević iz Centra za obnovu međunarodnog prava tvrdi da bi Ratko Mladić dobio bolju medicinsku negu u Srbiji nego u Hagu.

Ističe i da je zdravstveni tretman koji je Mladić imao jedan od uzroka patnje koju je imao pred smrt i ubrzanja njegove smrti.

Haški mehanizam je saopštio da je naložio otvaranje istrage o okolnostima u vezi s Mladićevom smrću.

Nekadašnji komandant vojske Republike Srpske služio je doživotnu kaznu zatvora nakon što ga je Tribunal u Hagu proglasio krivim za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, uključujući i zločin u Srebrenici koji su okvalifikovali kao genocid.

Pretrpeo je nekoliko moždanih udara, zbog čega su njegova porodica i Beograd tražili da bude pušten na lečenje u Srbiji. Taj zahtev Hag je odbio.

Goran Petronijević iz Centra za obnovu međunarodnog prava je rekao za RTS da je veliki broj slučajeva smrti u Hagu prouzrokovan lošom, neodgovarajućom zdravstvenom zaštitom i negom. Istakao je i da je zdravstveni tretman koji je Mladić imao jedan od uzroka patnje koju je imao pred smrt i ubrzanja njegove smrti.

- Da se general Mladić podvrgao humanitarnom izmeštanju iz zatvora iz Sheveningena, da je premešten u bolnicu, njegove posledice, njegovih patnji koje je trpeo pred smrt, u toku tog perioda kada je umirao, i sam period poživljavanja bi sigurno bio duži - rekao je Petronijević.

On je ukazao da se to sada mora istaći i staviti na teret kao jedna vrsta krivice onima koji su odlučivali o zahtevima i države Srbije i njegove porodice, budući da međunarodno i humanitarno pravo ne brani da se zatvorenik pusti na lečenje.

"Mladić bi u Srbiji dobio bolju negu"

Petronijević tvrdi da bi Ratko Mladić dobio bolju medicinsku negu u Srbiji nego u Hagu.

Dodao je da su se svi lekarski izveštaji poklapali u jednom zaključku – da se general Ratko Mladić biološki nalazi neposredno pred smrt.

- Ako ne želi da poštuje međunarodne propise, međunarodna pravila, univerzalna pravila, regionalna pravila na nivou Evrope koja se tiču prava i zdravstvenog stanja zatvorenika i obaveze ponašanja u tim situacijama, onda bi trebalo da ima bar ono ljudsko u sebi, humano, da postupi na drugi način - naveo je Petronijević.

On je poručio da se mora narediti istraga za svakog zatvorenika koji umre i da istraga podrazumeva obaveznu obdukciju i obavezno utvrđivanje, koliko je to moguće, tačnog uzroka...

- To je nešto što mora da prethodi izdavanju takozvane međunarodne umrlice ili pratećeg papira, kartona, koji će obezbediti mogućnost transporta pokojnika iz onih uslova u kojima se nalazio gore, dakle iz zatvora, preuzimanjem iz zatvora, do mesta gde je određena smrt - pojasnio je Petronijević.

(RT Balkan)

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