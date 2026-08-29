Tip Asova

BOŠKO OROVIĆ: Na Heken i Elfsborg

Žarko Urošević

29. 08. 2026. u 08:00

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* trener, tipuje dve najkvalitetnije lige Švedske

БОШКО ОРОВИЋ: На Хекен и Елфсборг

Tobias Jorgensen / Gonzales Photo / Profimedia

ŠVEDSKA 1

HEKEN – VASTERAS 1

ELFSBORG – DEGERFORŠ 1

Halmštad – Kalmar 12

AIK – Hamarbi 12

Geteborg – Ergrite 12

GAIS – Bromapojkarna 1X

Sirijus – Malme 12

Đurgarden - Mjalbi 12

ŠVEDSKA 2

Landskrona – Estersund 12

Ljungskile – Varnamo 12

Falkenberg – Brage 1

Nordik j. – Norčeping 12

Sandviken – Ester 2

Varberg – Odevold 12

Sundsval - Norbi GG

Helsingborg – Orebro 12

U prvoj ligi, u gradskom derbiju, AIK je domaćin Hamarbiju, koji je poslednja tri prvenstvena susreta dobio, i biće tu krajnje neizvesno.

Ako bi trebalo izdvojiti fikseve, to su jedinice na Heken i Elsfborg .

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