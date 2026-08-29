BOŠKO OROVIĆ: Na Heken i Elfsborg
* trener, tipuje dve najkvalitetnije lige Švedske
ŠVEDSKA 1
HEKEN – VASTERAS 1
ELFSBORG – DEGERFORŠ 1
Halmštad – Kalmar 12
AIK – Hamarbi 12
Geteborg – Ergrite 12
GAIS – Bromapojkarna 1X
Sirijus – Malme 12
Đurgarden - Mjalbi 12
ŠVEDSKA 2
Landskrona – Estersund 12
Ljungskile – Varnamo 12
Falkenberg – Brage 1
Nordik j. – Norčeping 12
Sandviken – Ester 2
Varberg – Odevold 12
Sundsval - Norbi GG
Helsingborg – Orebro 12
U prvoj ligi, u gradskom derbiju, AIK je domaćin Hamarbiju, koji je poslednja tri prvenstvena susreta dobio, i biće tu krajnje neizvesno.
Ako bi trebalo izdvojiti fikseve, to su jedinice na Heken i Elsfborg .
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