SEVILJA SE NE BOJI ATLETIKA: Andaluzijski velikan sanja savršen start i treću pobedu zaredom!

Sevilja u subotu uveče dočekuje Atletiko Madrid na "Ramon Sančez Pishuanu" (21.30) u jednom od najzanimljivijih duela trećeg kola La Lige. Domaćin je sezonu otvorio sa maksimalnih šest bodova, dok Simeoneova ekipa traži novu pobedu kako bi ostala u trci za sam vrh tabele.

Marcos Calvo / imago sportfotodienst / Profimedia

Sevilja je na startu nove sezone pokazala da bi mogla da bude potpuno drugačija ekipa nego prethodnih godina. Posle nekoliko razočaravajućih sezona, Luis Garsija je uspeo da pronađe formulu već na početku prvenstva, a njegov tim je prvo savladao Rajo Valjekano 2:1, da bi zatim napravio još veće iznenađenje pobedom 3:1 protiv Atletik Bilbaa na "San Mamesu".

Šest bodova iz prva dva kola trenutno je dovoljno za treće mesto, odmah iza Real Madrida i Barse koji imaju bolju gol-razliku, i eventualni trijumf protiv Atletika bio bi ogroman signal da Sevilja može da se umeša u borbu za evropske pozicije.

Klub je poslednji put završio među četiri još u sezoni 2021/22, a potom su usledila 12, 14, 17. i 13. mesto. Zato je odličan početak posebno važan.

Domaćin je tokom leta doveo sedam igrača, među kojima se izdvaja Robi Ure, koji bi ponovo trebalo da predvodi napad.

Oso je briljirao protiv Bilbaa i očekuje se da zauzme mesto na krilu, dok bi Lucien Agume trebalo da bude jedna od ključnih figura u veznom redu. Dobra vest za Garsiju jeste i povratak Kikea Salasa, koji je odradio suspenziju.

Atletiko, ipak, stiže u Andaluziju sa jasnim ciljem. Ekipa Dijega Simeonea osvojila je četiri boda u prva dva kola. Posle pobede 2:0 nad Malagom, usledio je remi 2:2 sa Viljarealom, pa su Madriđani trenutno peti, dva boda iza vodeće Barse.

Ambicije Atletika su mnogo veće od prošlosezonskog četvrtog mesta. Klub je tokom leta dodatno ojačao ekipu dovođenjem Kristijana Romera, Mortena Hjulmanda, Lija Kang-ina i Alehandra Grimalda, a Simeone želi da napravi tim sposoban da se bori na svim frontovima.

Veliki problem predstavlja situacija oko Hulijana Alvareza. Argentinac je ponovo propustio trening, navodno zbog bolesti, ali i dalje traju spekulacije o njegovom odlasku iz kluba. Simeone bi zbog toga mogao da ostane bez jednog od najvažnijih napadača. Aleksander Serlot je takođe pod znakom pitanja, dok Robin le Norman neće igrati zbog suspenzije nakon crvenog kartona protiv Viljareala.

Atletiko je dobio tri od poslednja četiri međusobna duela, ali Sevilja ima svež razlog za optimizam, jer je u aprilu ove godine slavila 2:1. Upravo taj rezultat pokazuje da domaćin zna kako da se suprotstavi Simeoneovoj ekipi.

Očekuje nas duel u kojem Sevilja nema razloga da se povuče. Domaćin je u sjajnoj formi, ima maksimalan učinak i igra pred svojim navijačima, dok Atletiko ima veći kvalitet i iskustvo, ali i nekoliko kadrovskih problema. Sve miriše na ujednačen i neizvestan susret u kojem bi detalji mogli da odluče pobednika.

NAŠ TIP: GG (kvota 1.79)