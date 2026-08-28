Torte i kolači

ČOKO-KOKOS KOLAČ: Sočan zalogaj koji miriše na dom

Milena Tomasevic

28. 08. 2026. u 07:00 >> 05:59

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Čokolada i kokos su proverena kombinacija, a uz malo marmelade od kajsije dobija se kolač koji je mekan, ukusan i idealan uz šolju kafe ili čaja. Priprema je jednostavna, a rezultat – pravi mali slatkiš za uživanje.

ЧОКО-КОКОС КОЛАЧ: Сочан залогај који мирише на дом

FOTO: Novosti


Sastojci:
  • 5 jaja
  • 200 gr šećera
  • 1 kesica vanilin šećera
  • prstohvat soli
  • 200 ml mleka
  • 200 ml ulja
  • 180 gr brašna
  • 80 gr kokosovih pahuljica
  • 1 kesica praška za pecivo
  • 100 gr čokolade za kuvanje
  • 2 kašike kakao praha
  • 2–3 kašike marmelade od kajsije

Priprema:

Penasto umutite jaja sa šećerom, vanilin šećerom i prstohvatom soli. Dodajte mleko i ulje, pa kratko sjedinite. Brašno, prašak za pecivo i kokosove pahuljice pomešajte, a zatim postepeno dodajte u smesu.

Otprilike trećinu pripremljene smese odvojite, pa u nju umešajte otopljenu čokoladu i kakao. Kalup premažite puterom. Najpre sipajte tamnu smesu, a preko nje svetlu i lagano poravnajte.

Kolač pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 170 stepeni, oko 30–35 minuta. Najbolje je da čačkalicom proverite da li je biskvit pečen. Dok je još topao, premažite ga sa 2–3 kašike marmelade od kajsije i pospite kokosom.

Prijatno!

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