ČOKO-KOKOS KOLAČ: Sočan zalogaj koji miriše na dom

Čokolada i kokos su proverena kombinacija, a uz malo marmelade od kajsije dobija se kolač koji je mekan, ukusan i idealan uz šolju kafe ili čaja. Priprema je jednostavna, a rezultat – pravi mali slatkiš za uživanje.

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5 jaja

200 gr šećera

1 kesica vanilin šećera

prstohvat soli

200 ml mleka

200 ml ulja

180 gr brašna

80 gr kokosovih pahuljica

1 kesica praška za pecivo

100 gr čokolade za kuvanje

2 kašike kakao praha

2–3 kašike marmelade od kajsije

Priprema:

Penasto umutite jaja sa šećerom, vanilin šećerom i prstohvatom soli. Dodajte mleko i ulje, pa kratko sjedinite. Brašno, prašak za pecivo i kokosove pahuljice pomešajte, a zatim postepeno dodajte u smesu.

Otprilike trećinu pripremljene smese odvojite, pa u nju umešajte otopljenu čokoladu i kakao. Kalup premažite puterom. Najpre sipajte tamnu smesu, a preko nje svetlu i lagano poravnajte.

Kolač pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 170 stepeni, oko 30–35 minuta. Najbolje je da čačkalicom proverite da li je biskvit pečen. Dok je još topao, premažite ga sa 2–3 kašike marmelade od kajsije i pospite kokosom.

Prijatno!