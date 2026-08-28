SNIMLJENA ŽENA TIHOMIRA STANIĆA: Delila materijal blokadera u centru Beograda, a onda je primetila kameru
Na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vidi Jelena Mijović, supruga glumca Tihomira Stanića, dok u Knez Mihailovoj ulici deli propagandni materijal blokadera.
Autor objave tvrdi da prolaznici nisu pokazivali naročito interesovanje za materijal koji je deljen, a posebnu pažnju privukla je reakcija Mijovićeve kada je primetila da je snimaju.
Na snimku koji se deli društvenim mrežama zabeležena je njena reakcija prema osobi koja drži kameru, dok autor objave tvrdi da je bila vidno nervozna.
U pratećem komentaru autor snimka nije štedeo reči na račun Mijovićeve i blokadera, a njenu reakciju protumačio je kao znak da joj prisustvo kamere očigledno nije prijalo.
- Žena Tihomira Stanića, Jelena Mijović, večeras je sa jednim prljavcem u Knez Mihailovoj ulici delila propagandni materijal blokadera. Ono što je bilo evidentno jeste da im gotovo niko nije prišao, a primetna je bila i pojačana nervoza kod žene Tike Stanića. Izgleda da Ječika ne voli da se snima. Da li zato što ni sama ne voli što je tu, a mora, ili je posredi nešto drugo, procenite sami... A tek ćemo vas, bagro blokaderska, snimati. Tek smo počeli - naveo je autor objave.
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