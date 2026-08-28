DOMAĆE PANCEROTE SA SUSAMOM: Mekano testo i bogat fil
Jednostavne su za pripremu i odličan su izbor za doručak, večeru, ali i za posluženje kada vam stignu dragi gosti.
Sastojci
Za testo:
- 500 gr brašna
- 1 kesica suvog kvasca
- 1 kašičica šećera
- 1 kašičica soli
- 2 dl toplog mleka
- 1 dl tople vode
- 50 ml ulja
Za nadev:
- 200 gr šunke, isečene ili narendane
- 200 gr kačkavalja
- 3–4 kašike kečapa
- malo origana
Za premazivanje:
- 1 jaje
- susam
Priprema
U toplo mleko dodajte kvasac i šećer i ostavite nekoliko minuta da kvasac aktivira. U brašno dodajte so i ulje, zatim sipajte mleko sa kvascem i mlaku vodu. Umesite glatko testo i ostavite ga na toplom mestu oko 30–45 minuta, dok ne udvostruči zapreminu.
Naraslo testo razvucite oklagijom na pobrašnjenoj radnoj površini. Čašom ili većom modlom vadite krugove.
Na jednu polovinu svakog kruga stavite malo kečapa, šunke, kačkavalja i origana. Preklopite testo, pa ivice dobro pritisnite viljuškom kako bi nadev ostao unutra tokom pečenja.
Pancerote poređajte u pleh, premažite umućenim jajetom i obilno pospite susamom. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 °C oko 15–20 minuta, odnosno dok ne dobiju lepu zlatnu boju.
Za više ukusa: Nadev možete prilagoditi ukusu ukućana – dodajte pečurke, masline, kulen ili neki drugi omiljeni sastojak.
Uživajte!
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