Muškarac koji se oblači kao žena podržao blokadere (VIDEO)
Blokaderski pokret dosad je imao razne sledbenike sa "zanimljivim" pozadinama, ali sada je, po svemu sudeći, dobio najkontroverznijeg fana.
Blokadere je na TikToku podržala "dreg kraljica" Aleksis Plastik, odnosno Aleksandar Savić.
On je tokom svog "lajva" poslao "najveći pozdrav za sve blokadere", a zatim im poslao poljubac.
Sada je valjda jasno kakve osobe daju podršku blokaderskom pokretu i kako bi država izgledala kada bi oni došli do vlasti u njoj.
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