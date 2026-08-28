Muškarac koji se oblači kao žena podržao blokadere (VIDEO)

Blokaderski pokret dosad je imao razne sledbenike sa "zanimljivim" pozadinama, ali sada je, po svemu sudeći, dobio najkontroverznijeg fana.

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Blokadere je na TikToku podržala "dreg kraljica" Aleksis Plastik, odnosno Aleksandar Savić.

On je tokom svog "lajva" poslao "najveći pozdrav za sve blokadere", a zatim im poslao poljubac.

Sada je valjda jasno kakve osobe daju podršku blokaderskom pokretu i kako bi država izgledala kada bi oni došli do vlasti u njoj.