Novo brukanje UEFA! Pokrenut postupak protiv Zvezde, sve zbog transparenta podrške Ratku Mladiću!
Navijači crveno-belih odali počast u Češkoj nedavno preminulom srpskom generalu.
Prvak Srbije je tokom meča u Plzenju protiv Viktorije objavio i na svojim profilima na društvenim mrežama fotografije navijača koji su tokom utakmice Lige Evrope držali transparente sa porukom:
"Generale, večna slava i hvala“, a tokom utakmice čula su se i skandiranja imena Ratka Mladića.
Prema navodima portala "Atletik", evropska "kuća fudbala" je pokrenula disciplinski postupak protiv srpskog kluba po tri osnova, uključujući i:
- rasističko i/ili diskriminatorno ponašanje.
- prenošenje poruke koja nije primerena sportskom događaju.
- neprimereno ponašanje ekipe.
SA ČIM SE ZVEZDA SUOČAVA?
Kako trenutno nalažu UEFA pravila, kazna može da bude veoma ozbiljna za Zvezdu, pogotovo što se klubu iz Ljutice Bogdana 1a stavlja na teret "rasističko i/ili diskriminatorno ponašanje". Evropska "kuća fudbala" u svojim pravilima predviđa strože sankcije za takve prekršaje.
Crvena zvezda je u problemu, ne samo zbog pomenutog transparenta, već što se prema navodima, skandiralo ime preminulog generala Ratka Mladića, dok je klub potom objavio fotografije transparenata na svom Instagram profilu, što UEFA može da oceni kao otežavajuću okolnost.
Podsetimo, Zvezda je već ranije bila kažnjena zbog podrške Ratku Mladiću, kada joj je UEFA 2018. godine izrekla zabranu igranja pred publikom, koja je kasnije posle žalbe ukinuta.
Prema tome, velika je mogućnost da šampion Srbije prođe sa novčanom kaznom od 20.000 - 50.000 evra, uz zatvaranje dela stadiona ili uslovnu zabranu prisustva publike na narednim gostovanjima.
Ova akcija UEFA samo je nastavak sulude hajke koja se vodi protiv Crvene zvezde i njenih navijača posle utakmice u Plzenju na kojoj je odata počast preminulom srpskom heroju.
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