Islanđani ne znaju šta ih čeka u paklu Arene: Pada rekord kvalifikacija, Srbija ide na 103+ poena!

Muška košarkaška reprezentacija Srbije večeras od 20.00 časova u "Beogradskoj areni" dočekuje selekciju Islanda, čime zvanično otvara prvi prozor druge runde evropskih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Izabranici Dušana Alimpijevića u novoformiranu grupu J preneli su učinak od četiri pobede i dva poraza, pa je trijumf nad neugodnim Islanđanima postavljen kao apsolutni imperativ u borbi za jedno od prva tri mesta koja vode na planetarnu smotru.

Srbija u ovaj meč ulazi sa izuzetno jakim sastavom. Selektor Alimpijević može da računa na kapitena Nikolu Jokića, a u tim se nakon kraće pauze vraćaju proverene snage Nikola Milutinov i Dejan Davidovac.

Veliki hendikep biće odsustvo povređenog Nikole Đurišića, koji će zbog povrede na treningu pauzirati nekoliko nedelja, ali kvalitet i dubina našeg rostera garantuju ulogu apsolutnog favorita u krcatoj Areni.

Island je ekipa koja je u prvoj fazi pokazala da može da bude izuzetno opasna ako uđe u prepoznatljiv šuterski ritam sa mnogo poseda. Islanđani su već šokirali košarkašku Evropu pobedama nad Italijom i Litvanijom, što poziva na maksimalan oprez.

Ipak, dominacija Srbije u reketu preko Jokića i Milutinova, uz agresivnu spoljnu liniju predvođenu Avramovićem i Dobrićem, trebala bi od samog starta da slomi otpor borbenih gostiju.

S obzirom na ogroman kvalitet domaćeg tima, domaće kladionice nude veoma niske kvote na klasičnu pobedu Srbije, pa fokus treba preusmeriti na hendikep i poene.

NAŠ TIP: Srbija daje 103+ poena (1.85)



