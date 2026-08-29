PUTIN TESTIRAO NOVU „VOLGU”: Prve reči ruskog predsednika nakon probne vožnje
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin lično je provozao i pozitivno ocenio novi ruski automobil "volga K50" tokom radne posete Nižnjem Novgorodu.
Putin je prethodno upoznat sa karakteristikama nove linije automobila Volga, nakon čega je testirao vozačko i suvozačko sedište, objavio je Sputnjik.
Ruski predsednik je potom seo za volan krosovera "volga K50" i provozao ga od jednog do drugog proizvodnog pogona u okviru proizvodnog klastera u Nižnjem Novgorodu. Nakon vožnje, Putin je rekao da je u kabini „udobno i tiho“ i ocenio da se automobil "veoma dobro vozi". Tokom posete fabrici Putin je govorio i o budućnosti automobilskog transporta, ocenivši da ona najverovatnije pripada hibridnim vozilima.
- Budućnost najverovatnije pripada hibridnim vidovima transporta, a za nas se prirodni gas kao gorivo, naravno, čini najperspektivnijim - rekao je Putin.
On je dodao da stručnjaci u Evropi sada razmatraju da li je bilo opravdano ulagati sve napore u razvoj električnog transporta. Putin je tokom posete Nižnjem Novgorodu učestvovao i na forumu "Snažne ideje za novo vreme".
Volga K50 je novi ruski krosover D-klase, koji predstavlja zvanični povratak i oživljavanje legendarnog sovjetskog automobilskog brenda Volga. Automobil nije potpuno originalni domaći proizvod, već je nastao kao licencirani ribrending popularnog kineskog SUV modela Geely Monjaro. Proizvodnja i sklapanje automobila se obavlja u Nižnjem Novgorodu, na proizvodnim kapacitetima bivše fabrike Folksvagen.
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