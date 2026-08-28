PUTINOV REJTING I DALJE VISOK: Oko 70 odsto Rusa veruje Putinu i pozitivno ocenjuje njegov rad

OKO sedam od 10 Rusa veruje ruskom predsedniku Vladimiru Putinu i pozitivno ocenjuje njegov rad, pokazale su dve ankete ruskih istraživačkih centara VCIOM i FOM.

Foto: Tanjug/AP/Mikhail Metzel

Prema istraživanju VCIOM-a, 72 odsto ispitanika ima poverenja u Putina, dok 22,7 odsto nema, prenela je Ria novosti.

Njegov rad kao predsednika odobrava 67,7 odsto ispitanih, a 20,9 odsto ga ne odobrava.

Slične rezultate pokazala je anketa FOM-a.

Prema njoj, oko 70 odsto ispitanika reklo je da veruje Putinu, dok 17 odsto nema poverenja u njega.

Isti procenat, 70 odsto, smatra da Putin dobro obavlja funkciju predsednika, dok 14 odsto ima suprotno mišljenje.

Razlike su zabeležene u proceni rada vlade.

Prema VCIOM-u, njen rad odobrava 45,2 odsto ispitanika, dok 24,2 odsto ne odobrava.

FOM je zabeležio da 45 odsto Rusa smatra da vlada radi dobro, dok 34 odsto ocenjuje njen rad negativno.

Kad je reč o ruskom premijeru Mihailu Mišustinu, 55,3 odsto ispitanika u anketi VCIOM-a izrazilo je poverenje u njega, dok je prema FOM-u njegov rad pozitivno ocenilo 49 odsto građana.

Obe ankete pokazale su i da bi Jedinstvena Rusija bila ubedljivo najpopularnija stranka ukoliko bi izbori za Državnu dumu bili održani sledeće nedelje.

Prema VCIOM-u, za nju bi glasalo 39,2 odsto ispitanika, a prema FOM-u 32 odsto.

Istraživanje VCIOM-a sprovedeno je od 17. do 23. avgusta među 1.600 punoletnih ispitanika, uz marginu greške od 2,5 odsto.

FOM je anketu sproveo od 21. do 23. avgusta među 1.500 ispitanika, uz marginu greške do 3,6 odsto.

(Tanjug)

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