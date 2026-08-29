MIODRAG KRIVOKAPIĆ: Harts će dominirati

* Trener u Seltiku, o fudbalskim dešavanjima u Škotskoj

FOTO: Tanjug/Andrew Milligan/PA via AP

SUBOTA,

SELTIK - FOLKERK 1

Seltik bi evropske rane otvorene debaklom od LASK (1:5), morao da zaleči pobedom nad Folkerkom.

FIKS HARTS - ST. DžONSTON 1

Harts je u poslednjem meču sa Dandijem bio dominantan, pobedio je 4:0. Verujem u još jedan trijumf „srca“.

KILMARNOK - DANDI J. 3+, X2

Gosti ne mogu da se „povežu“, izgubili su od Rendžersa u jedinom meču koji su dobro odigrali. Duel sa Kilmarnokom prilika je za prekretnicu, predlažem dvojku.

NEDELjA

ABERDIN - RENDžERS GG

Aberdin je bio i ostao prava domaćinska ekipa, biće bar gol na obe strane.

FIKS DANDI - HIBERNIJAN 0-2

Domačin ima čudnu taktiku, moguće je da tako zaustavi i Hibernijan.

ST. MIREN - MADERVEL X

Duel izjednačenih ekipa, iks je najrealniji.