MIODRAG KRIVOKAPIĆ: Harts će dominirati
* Trener u Seltiku, o fudbalskim dešavanjima u Škotskoj
SUBOTA,
SELTIK - FOLKERK 1
Seltik bi evropske rane otvorene debaklom od LASK (1:5), morao da zaleči pobedom nad Folkerkom.
FIKS HARTS - ST. DžONSTON 1
Harts je u poslednjem meču sa Dandijem bio dominantan, pobedio je 4:0. Verujem u još jedan trijumf „srca“.
KILMARNOK - DANDI J. 3+, X2
Gosti ne mogu da se „povežu“, izgubili su od Rendžersa u jedinom meču koji su dobro odigrali. Duel sa Kilmarnokom prilika je za prekretnicu, predlažem dvojku.
NEDELjA
ABERDIN - RENDžERS GG
Aberdin je bio i ostao prava domaćinska ekipa, biće bar gol na obe strane.
FIKS DANDI - HIBERNIJAN 0-2
Domačin ima čudnu taktiku, moguće je da tako zaustavi i Hibernijan.
ST. MIREN - MADERVEL X
Duel izjednačenih ekipa, iks je najrealniji.
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