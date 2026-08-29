Kapiten Srbije zagrmeo: Moćne reči Jokića mora da čuje cela nacija!
Izabranici Dušana Alimpijevića pobedom počeli drugi krug kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
"Orlovi" su na startu J grupe deklasirali nejaki Island, koji je otpor pružio samo u prvom poluvremenu.
Na krilima najefikasnijeg pojedinca Nikole Tanaskovića, Srbija je uspešno započela drugi kvalifikacioni ciklus i sjajno najavila gostovanje Italiji za dva dana u Pezaru.
Kapiten srpske selekcije Nikola Jokić nije krio oduševljenje zbog sjajne partije celog tima, naročito u drugom poluvremenu:
- Nismo pokazali dovoljno energije na početku i onda je celo drugo poluvreme bilo sve kako treba i zalaganje je bilo kako treba i onda smo pobedili - rekao je Nikola Jokić u prvoj izjavi posle utakmice.
Na pitanje da li oseća pritisak zbog kapitenske odgovornosti, kaže:
- To je dodatno dobar osećaj, sigurno je drugačije nego kad nisi kapiten i u smislu pritiska nekog i svega - ističe kapiten Srbije.
Pomenuo je i Italiju koja je pretrpela šokantan poraz od BiH:
- Kada pogledamo kroz istoriju, pobedili su nas više puta u bitnim utakmicama i idemo tamo motivisani - zaključio je Nikola Jokić.
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