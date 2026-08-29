Košarka

Kapiten Srbije zagrmeo: Moćne reči Jokića mora da čuje cela nacija!

Новости онлајн/С.С.

29. 08. 2026. u 07:00

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Izabranici Dušana Alimpijevića pobedom počeli drugi krug kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Капитен Србије загрмео: Моћне речи Јокића мора да чује цела нација!

Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

"Orlovi" su na startu J grupe deklasirali nejaki Island, koji je otpor pružio samo u prvom poluvremenu.

Na krilima najefikasnijeg pojedinca Nikole Tanaskovića, Srbija je uspešno započela drugi kvalifikacioni ciklus i sjajno najavila gostovanje Italiji za dva dana u Pezaru.

Kapiten srpske selekcije Nikola Jokić nije krio oduševljenje zbog sjajne partije celog tima, naročito u drugom poluvremenu:

Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

- Nismo pokazali dovoljno energije na početku i onda je celo drugo poluvreme bilo sve kako treba i zalaganje je bilo kako treba i onda smo pobedili - rekao je Nikola Jokić u prvoj izjavi posle utakmice.

Na pitanje da li oseća pritisak zbog kapitenske odgovornosti, kaže:

- To je dodatno dobar osećaj, sigurno je drugačije nego kad nisi kapiten i u smislu pritiska nekog i svega - ističe kapiten Srbije.

Pomenuo je i Italiju koja je pretrpela šokantan poraz od BiH:

- Kada pogledamo kroz istoriju, pobedili su nas više puta u bitnim utakmicama i idemo tamo motivisani - zaključio je Nikola Jokić.

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