EMOTIVAN SUSRET! Kroz suze zamolile predsednika za pomoć bolesnom ocu, on odmah reagovao: Ovo vam je završeno deco (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić prilikom posete Mačvanskom okrugu obradovao je juče još jednu porodicu jer je obećao da će obezbediti sredstva za operaciju.
Predsedniku je prišla devojčica koja je donela sliku oca i objasnila kakva vrsta pomoći im je potrebna.
- Daj da vidim, sine.
- Ima operacija u Grčkoj, u Atini, pa nam treba pomoć - rekla je ona.
- Imamo i mi sajber nož ovde - odgovorio je predsednik, na šta je mu je žena kroz suze rekla da se ovde ne može izvesti jer je tumor veliki.
- Koliko para vam treba? - upitao je predsednik.
- Treba nam i prevoz, sanitet.
- Nikakav problem. Ovo vam je završeno deco, pozdravite i ljubite tatu - rekao je predsednik Vučić, čime je izmamio sreću, ali i suze, piše Alo!
Podsećamo, predsednik Srbije juče je boravio u poseti Osečini i Mačvanskom okrugu.
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