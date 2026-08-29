EMOTIVAN SUSRET! Kroz suze zamolile predsednika za pomoć bolesnom ocu, on odmah reagovao: Ovo vam je završeno deco (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić prilikom posete Mačvanskom okrugu obradovao je juče još jednu porodicu jer je obećao da će obezbediti sredstva za operaciju.

Foto: Printskrin/Fejsbuk/ Aleksandar Vučić

Predsedniku je prišla devojčica koja je donela sliku oca i objasnila kakva vrsta pomoći im je potrebna.

- Daj da vidim, sine.

- Ima operacija u Grčkoj, u Atini, pa nam treba pomoć - rekla je ona.

- Imamo i mi sajber nož ovde - odgovorio je predsednik, na šta je mu je žena kroz suze rekla da se ovde ne može izvesti jer je tumor veliki.

- Koliko para vam treba? - upitao je predsednik.

- Treba nam i prevoz, sanitet.

- Nikakav problem. Ovo vam je završeno deco, pozdravite i ljubite tatu - rekao je predsednik Vučić, čime je izmamio sreću, ali i suze, piše Alo!

Podsećamo, predsednik Srbije juče je boravio u poseti Osečini i Mačvanskom okrugu.

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