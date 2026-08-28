"ZA ZLOČINE NAD SRBIMA ĆE BITI OSLOBOĐEN" Vučić o presudi Tačiju 16. septembra: Zapad donosi pečat da su trajni krivac samo Srbi

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je za 16. septembar zakazano izricanje presude Hašimu Tačiju, a da je "gle čuda, 15. naš nacionalni praznik".

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- Prevešću vam. 16. septembra je izricanje presude Hašimu Tačiju, a 15. je Dan nacionalne zastave i jedinstva. Kako saznajem, voleo bih da mogu reći da sam se prevario, biće tu nešto osuđujeće tek toliko da prekriju pritvorsko vreme, ali zločini nad Srbima - tu će biti oslobođen... Na kraju će da imaju samo jedan cilj, da se vidi da su tražili pravdu i da su našli da je Gotovina, Naser Orić nisu krivi, da niko nije činio zločine nad Srbima i da je trajni krivac Srbi i to je pečat koji nam Zapad donosi. Kada smo govorili o KiM nismo imali podršku Suda pravde i Međunarodnog kriivčnog suda i razumem Trampa koji traži promenu prava i to ćemo i mi zahtveati. Ni danas ne verujem u Hašku pravdu - rekao je Vučić.

Podsetio je da je Elfeta Veselji zaklala dečaka Slovodana Stojanovića, izašla iz zatvora i ni u jednom od medija u BiH nije pisalo da je monstrum izašao...

- Preklala je dete. Sa njom su bili Kibe i Orić. Dečaka... Jer su mu oči bile suviše krupne. Nikom ništa ni za Slobodnaa Ilića, Petrovačku cestu, Klečku, ubijenu decu, gađali decu kroz tela oca i majki. I zato nam to spremaju 16. septembra. Svi su svojoj bezobzirnosti dali oduška. Zastrašujuće je koliko nema emenetarne pristojnosti. Ko god da umre, i kad umru Orić ili Tači mislite da ću da napišem da sam srećan što je umro. To vam nalaže ne pravoslavno nego građansko vaspitanje... - rekao je Vučić.

- Mrtav je čovek, zašto to radite. Nisi ti ministar Novog Pazara... Ne želim da povredim Bošnjake, moramod a čuvamo mir. Imate Srbe koji ne mogu da se suzdrže od nepristojnih komentara jer im smetaju mrtvi. Mnogo toga ne razumem. Trudio sam se svih ovih 15 godina, slao mirne poruke, ali su oni želeli Srbiju na kolenima. Nećete nam ni ovog puta ponos ni dostojanstvo srušiti. Ali da mi ne omogućim dostojanstven ukop, sahranu generalu to se neće dogoditi. Da čujete od mene kao predsedniks psovke i gadosti, i to vam govore ovi što su podržani od Zapada, da ga rašerupaju kao psa, sram vas bilo sve zajedno,meni ćete da govorite o nečemu. Ovo ne sme da pravi rovove između Sbra i Bošnjaka. Ovi u Sarajevu misle da mogu da govore šta hoće... Svašta smo mogli da vidimo u psolednja 24 sata, ponosan sam na svoju otadžbinu koaj se ponaša civilizovano, bez pretnji i na kraju će svima nama suditi istorija, bolje nego Haški tribunal - kaže Vučić.