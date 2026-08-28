"POGLEDAJTE KAKVU SMO PUSTOŠ I ĐUBRIŠTE NASLEDILI OD ĐILASA!" Mali slikama nekadašnjeg Beograda na vodi potpuno raskrinkao Lazovićeve laži

POTPREDSEDNIK Vlade i ministar finansija Siniša Mali jednim potezom je ućutkao opoziciju u Skupštini, pokazavši fotografije koje dokazuju na šta je ličio prostor današnjeg Beograda na vodi pre dolaska aktuelne vlasti. Reagujući na neistine koje je izneo Radomir Lazović, Mali je jasnim vizuelnim dokazima ogolio propast, straćare i groblje brodova koje je ostalo iza bivšeg režima, poručivši da jedna slika govori više od hiljadu reči.

Foto: Printskrin

Poslanici Skupštine Srbije danas nastavljaju rad na Desetom vanrednom zasedanju, a u fokusu je rasprava o amandmanima na Predlog zakona o izmenama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta "Beograd na vodi". Na dnevnom redu je ukupno 59 tačaka, među kojima su i brojni zakoni iz oblasti finansija, pravosuđa, borbe protiv korupcije, javnih medijskih servisa i drugih oblasti.

Mali odgovorio na Lazovićeve laži

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali odgovorio je na laži koje su izneli pripadnici opozicije a koje se tiču projekta Beograd na vodi.

Foto: Printskrin

- Svačega smo se naslušali danas i sinoć oko Beograda na vodi. Jedna slika govori više od 1.000 reči, spremio sam nekoliko slika, da vidite kako je ovaj deo Beograda izgledao pre samo 13-14 godina. Ovo je bio najružniji deo Beograda, pogledajte ovo đubrište, pogledajte ovo priobalje reke Save, pogledajte ove straćare, pogledajte kako je to izgledalo, pogledajte zgradu Geozavoda kako je nekada izgledala, a vidite danas kako izgleda, pogledajte ovo groblje brodova koje je bilo u priobalju Save, toga samo pitanje je što se niko ne seća ili ne želi da se seća, pogledajte kako je ovo izgledalo. I sada vratimo se u 2012. godinu, dakle Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda, i njegova klika koja su vladala Srbijom ostavljaju pustoš iza sebe. Nemate investitore, 550.000 radnih mesta je izgubljeno, zatvorene fabrike, zakatančene, devizni kurs divlja, nemate nigde nikakvu lepu vest da vas sačeka kada je cela Srbija, a uključujući i Beograd, u pitanju. Naravno, taj isti Đilas i ovi njegovi koji su danas protiv Beograda na vodi u međuvremenu su sebi stavili 619 miliona evra u džep, plus ko zna koliko još, a pogledajte šta smo mi uradili. Nasledivši tu pustoš s njihove strane, tražili smo, molili, gledali, da pronađemo jednog investitora koji bi nešto promenio u našoj Srbiji. Došao je Mohamed Alabar, imate čitav niz njegovih intervjua gde je govorio "nisam bio siguran, negativna stopa rasta, visok javni dug, velika nezaposlenost, da li je Srbija, da li je Beograd pravo mesto za investiranje", a onda je verovao u Vladu republike Srbije, verovao je u našeg predsednika i rešio je da investira novac i rešio je da od najružnijeg dela grada Beograda, gde je bilo i smetlište i đubrište i narkomani i pacovi i sve najgore što je moglo da snađe Beograd kao posledica njihove vlasti, napravili smo najlepši deo grada Beograda, ali dodatno na to potpuno smo ekonomski promenili sliku grada Beograda i sliku Srbije. To vreme je, samo da vas podsetim, takođe bilo vreme propasti JAT-a, pa smo molili takođe investitore da dođu da spasu JAT i sad imate Air Srbiju kao najbreže rastuću regionalnu avio-kompaniju i naravno usluge te kompanije i ovi što sede levo od mene (opozicija) koriste svakodnevno, ali zaboravljaju kako je bilo u njihove vreme - rekao je ministar Mali.