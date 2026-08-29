POŽARI I DALJE AKTIVNI ŠIROM REGIONA: Proglašena i vanredna situacija, vatrogasci na terenu celu noć i dan (FOTO/VIDEO)

POŽARI su i dalje aktivni na više lokacija u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji, dok je na pojedinim požarištima situacija stabilizovana.

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U Trebinju je situacija na požarištu u blizini gradske deponije na Obodini značajno bolja nego tokom dana, rekao je komandant Štaba za vanredne situacije i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, prenela je RTRS.

- Nema razloga za paniku, situacija se u odnosu na danas značajno promenila i značajno je bolja - rekao je Ćurić, navodeći da je više od 100 ljudi angažovano na gašenju i da će ostati na terenu.

Prema njegovim rečima, situaciji je doprinelo angažovanje aviona er traktora iz Mostara. Ćurić je rekao da je uzrok požara najverovatnije ljudski faktor. On je naveo da je situacija na tom požarištu normalizovana, ali da vatra gori i na drugoj strani, gde je ugroženo izvorište.

Zbog požara na gradskoj deponiji ranije je proglašena vanredna situacija na području Obodine i Mesne zajednice Zupci, dok je jedan krak vatre zahvatio brdo Strač.

Požar na planini Plješevici kod Bihaća i dalje je aktivan, ali smanjenog intenziteta, saopštila je Federalna uprava civilne zaštite. Trenutno nema otvorenog plamena, ali ima izdimljavanja zapaljenih panjeva.

Požar se danonoćno drži pod kontrolom kako se preko šumskog puta ne bi proširio prema četinarskoj šumi. Požar na području vrha Trebevića poprimio je ozbiljne razmere, a iz ugroženog područja evakuisan je jedan radnik koji je bio angažovan na održavanju tornja, saopštila je Gorska služba spasavanja.

Ekipe Teritorijalne vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo na terenu su već šesti dan. Gašenje otežavaju požar koji gori u zemlji i nepristupačan teren, zbog čega povremeno dolazi do ponovnog rasplamsavanja vatre.

FOTO TANJUG/ FOTO SRNA/ bg

U Severnoj Makedoniji aktivno je osam požara, dok su tri pod kontrolom, od ukupno 20 požara registrovanih na otvorenom prostoru od 18 časova, saopštio je Centar za upravljanje krizama, preneo je portal Denešen vesnik. Aktivni požari zabeleženi su na području opština Saraj, Gostivar, Makedonski Brod, Čaška, Jegunovce, Prilep, Ohrid i drugim lokacijama.

Gori nisko rastinje, niska i mešovita šuma, pašnjaci, paprat, kao i pojedine deponije. Pod kontrolom su požari na deponiji u Delčevu, u selu Crkvenec, kod sela Morane, Vrtekica i Ramni Gaber u opštini Studeničani, na kraku prema selu Paligrad, iznad sela Vražale i Tisovica u opštini Zelenikovo, kao i na još nekoliko lokacija.

U Crnoj Gori aktivni i požari pod kontrolom zabeleženi su u više opština, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, preneo je portal CdM. Prema preseku stanja od juče u 20 časova, požari su zabeleženi u Podgorici, Pljevljima, Danilovgradu, Kolašinu, na Cetinju i u Nikšiću.

Šaranović je rekao da su vazduhoplovi Ministarstva unutrašnjih poslova i Vojske Crne Gore imali značajnu ulogu u gašenju požara, posebno na području Nikšića i Cetinja. Dva aviona "Er traktora" ostvarila su u petak 26 naleta i izbacila 78 tona vode, dok je avion AN-32P imao pet naleta i izbacio 40 tona vode.

Dva helikoptera Vojske Crne Gore ostvarila su ukupno 10 sati naleta i izbacila 110 tona vode, a bili su angažovani na području Nikšića.

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