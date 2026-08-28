Šampion nemilosrdan na premijeri Bundeslige: Bajern u "petoj brzini" krenuo u odbranu trona! (VIDEO)
Fudbaleri Bajerna pobedili su večeras u Minhenu ekipu Štutgarta rezultatom 5:1 u meču prvog kola Bundeslige.
Domaća ekipa je povela golom Dajoa Upamekana u 21. minutu, posle asistencije Džošue Kimiha.
Joša Vognoman je u 52. minutu doneo izjednačenje Štutgartu.
Majkl Olise je u 55. minutu vratio prednost Bajernu, posle dodavanja Kimiha, a Vogman je dva minuta kasnije dao autogol za 3:1.
Četvrti gol za Bajern postigao Aleksandar Pavlović u 82. minutu, nakon asistencije Ismaela Saibarija.
Konačan rezultat postavio je Luis Dijaz u 90+2. minutu, posle dodavanja Saibarija.
Bajern će u sledećem kolu gostovati Šalkeu, dok će Štutgart dočekati Keln.
Subota
Elverzberg - Bajer Leverkuzen 15.30
Keln - Hofenhajm 15.30
Majnc - Paderborn 15.30
Lajpcig - Borusija Menhengladbah 15.30
Union Berlin - Ajntraht Frankfurt 15.30
Borusija Dortmund - HSV (18.30)
Nedelja
Frajburg - Verder 15.30
Augzburg - Šalke 04 17.30
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