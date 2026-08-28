Fudbal

Šampion nemilosrdan na premijeri Bundeslige: Bajern u "petoj brzini" krenuo u odbranu trona! (VIDEO)

Новости онлајн/С.С.

28. 08. 2026. u 22:42

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Fudbaleri Bajerna pobedili su večeras u Minhenu ekipu Štutgarta rezultatom 5:1 u meču prvog kola Bundeslige.

Шампион немилосрдан на премијери Бундеслиге: Бајерн у петој брзини кренуо у одбрану трона! (ВИДЕО)

AP Photo/Matthias Schrader

Domaća ekipa je povela golom Dajoa Upamekana u 21. minutu, posle asistencije Džošue Kimiha.

Joša Vognoman je u 52. minutu doneo izjednačenje Štutgartu.

Majkl Olise je u 55. minutu vratio prednost Bajernu, posle dodavanja Kimiha, a Vogman je dva minuta kasnije dao autogol za 3:1.

Četvrti gol za Bajern postigao Aleksandar Pavlović u 82. minutu, nakon asistencije Ismaela Saibarija.

Konačan rezultat postavio je Luis Dijaz u 90+2. minutu, posle dodavanja Saibarija.

Bajern će u sledećem kolu gostovati Šalkeu, dok će Štutgart dočekati Keln.

Subota

Elverzberg - Bajer Leverkuzen 15.30

Keln - Hofenhajm 15.30

Majnc - Paderborn 15.30

Lajpcig - Borusija Menhengladbah 15.30

Union Berlin - Ajntraht Frankfurt 15.30

Borusija Dortmund - HSV (18.30)

Nedelja

Frajburg - Verder 15.30

Augzburg - Šalke 04 17.30

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