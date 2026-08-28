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BEZ IKSA NEMA FIKSA: Dva predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

Немања Пејчић

28. 08. 2026. u 11:14

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ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Два предлога за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

foto: Ricardo Larreina / Zuma Press / Profimedia

Petak

18.00 Urartu - Alaškert X (3.55)

21.30 Alaves - Viljareal X (3.55)

Kvota: 12.60

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