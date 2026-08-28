Paprena kazna šampionu Evrope! PSŽ mora da plati ovaj iznos!
Čelnici Francuske profesionalne lige (LFP) kaznili su Pari Sen Žermen sa 150 hiljada evra, zbog lošeg stanja terena na stadionu "Park prinčeva".
Tim povodom oglasili su se iz LFP, saopštenjem u kome se kaže:
"Što se tiče utakmice između PSŽ - Ren, koja je poništena 19. avgusta menjanjem domaćinstava, Komitet za takmičenja je odlučio da izrekne kaznu od 150.000 evra Pari Sen Žermenu, primenjujući član 501.4 Pravilnika o takmičenju LFP-a, koji se tiče obaveza klubova u pogledu održivosti terena i alternativnog stadiona", stoji u saopštenju.
Ren je zbog očajnog stanja travnate podloge na "Parku prinčeva" prihvatio zamenu domaćinstva sa "svecima", a utakmica prvog kola Lige 1 je okončana rezultatom 2:2, iako je domaćin vodio 2:0 do 71. minuta.
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