PETKOVIĆ JASAN: Sudski savet u Prištini protivzakonito srušio proces reintegracije
DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da je sudski savet privremenih prištinskih institucija odbijanjem zahteva srpskih sudija i administrativnog osoblja da se vrate u institucije, protivzakonito srušio proces reintegracije i istakao da je ta odluka pokazatelj da Priština udara u temelje dijaloga i da nema vladavine prava na Kosovu i Metohiji.
Petković je naveo da se isti scenario dogodio 20. jula, kada je takozvani tužilački savet Kosova odbacio povratak srpskih tužilaca i tužilačkog administrativnog osoblja što i ukazao da to jasno pokazuje da Priština ne želi proces reintegracije srpskih sudija i tužilaca.
On je u obraćanju medijima rekao da je, nakon što su srpske sudije i tužioci i administrativno osoblje, elektronskim putem 15. jula uputili zahtev za povratak u institucije, krenula najbrutalnija kampanja od strane Aljbina Kurtija, Aljbuljene Hadžiju i ostalih predstavnika privremenih prištinskih vlasti.
- Govorili su kako je to čin izdaje ukoliko takozvani sudski i tužilački savet Kosova odluči u korist srpskih sudija i tužilaca. Vršen je ogroman politički i medijski pritisak, a da EU ni reč o tome nije rekla. Govorimo o sporazumima koji su doneti 2013. godine kroz Briselski sporazum, sporazum o Validity appeal iz 2013. godine, sporazum o pravosuđu iz 2015. godine i zaključcima tog sporazuma iz 2016. godine. Govorimo o ključnim sporazumima u dijalogu koji podrazumevaju mogućnost da i Srbi imaju pristup pravdi, s obzirom da vidimo da Kurtijevo pravosuđe isključivo služi kao batina za Srbe i instrument kada je potrebno da se proganjaju Srbi, da se ruše vikendice, da se hapse Srbi samo zato što nose majice sa srpskim amblemima - kazao je Petković.
Dodao je da je EU zahtevala proces reintegracije i ocenio da je nakon odluke privremenih prištinskih institucija jasno da ne možemo očekivati ni od Aljbuljene Hadžiju, niti Kurtija, niti bilo koga u Prištini da garantuje bilo kakvo sprovođenje sporazuma.
- Zato što ako se Kurti pita, Srba na Kosovu i Metohiji, ne bi ni bilo. Nama je to vrlo dobro jasno. Ali zato postoji EU, koja je preuzela da vodi dijalog, koja je fasilitator u dijalogu i koja ima odgovornost u sprovođenju svih sporazuma, s obzirom da je i sama stavila potpis na Briselski sporazum iz 2013. godine, gde se u članu 10, između ostalog, jasno govori koje su obaveze Prištine u slučaju sporazuma o pravosuđu - istakao je Petković.
Sudski savet privremenih prištinskih institucija odbio je u četvrtak zahtev srpskih sudija za povlačenje ostavki i vraćanje na posao.
Srpski tužioci i sudije, zajedno sa policajcima i drugim srpskim službenicima, napustili su privremene prištinske institucije početkom novembra 2022. godine, zbog jednostranih i protivpravnih poteza Prištine.
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