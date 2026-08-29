Ručak dana

PRAVI SRPSKI ĐUVEČ: Ručak iz rerne koji miriše na tradiciju i leto (RECEPT)

V.N.

29. 08. 2026. u 09:41

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OVO jelo se brzo priprema, ne zahteva previše stajanja pored šporeta i idealno je za poslednje tople avgustovske dane.

ПРАВИ СРПСКИ ЂУВЕЧ: Ручак из рерне који мирише на традицију и лето (РЕЦЕПТ)

FOTO: GROK AI

Za ovaj recept vam je potrebno:

  • 500g pilećeg mesa (otkošteni batak ili belo meso)
  • 2 glavice crnog luka
  • 2 čena belog luka
  • 3 veće paprike (šilje ili babure)
  • 2 veća paradajza (ili pelat)
  • 2 veća krompira
  • 1 šolja pirinča (oko 150g)
  • Po ukusu: so, biber, suvi začin, slatka začinska paprika, svež peršun


Priprema:

Na malo ulja propržite sitno seckan crni luk. Kada omekša, dodajte piletinu isečenu na kockice i belik luk. Dinstajte dok meso ne promeni boju. Dodajte papriku isečenu na trakice i krompir isečen na kockice. Dinstajte još 5-10 minuta.

Ubacite oguljen i naseckan paradajz, kašičicu slatke paprike, so, biber i suvi začin po ukusu.

Operite pirinač, dodajte ga u šerpu, pa sve prebacite u rernu (ili vatrostalnu posudu). Nalijte vodom da ogrezne (oko 2-3 šolje vode).

Pecite u rerni zagrejanoj na 200°C oko 35-40 minuta, dok pirinač i krompir ne omekšaju i tečnost ne ispari. Na kraju pospite svežim peršunom.


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