PRAVI SRPSKI ĐUVEČ: Ručak iz rerne koji miriše na tradiciju i leto (RECEPT)

OVO jelo se brzo priprema, ne zahteva previše stajanja pored šporeta i idealno je za poslednje tople avgustovske dane.

FOTO: GROK AI

Za ovaj recept vam je potrebno:

500g pilećeg mesa (otkošteni batak ili belo meso)

2 glavice crnog luka

2 čena belog luka

3 veće paprike (šilje ili babure)

2 veća paradajza (ili pelat)

2 veća krompira

1 šolja pirinča (oko 150g)

Po ukusu: so, biber, suvi začin, slatka začinska paprika, svež peršun





Priprema:

Na malo ulja propržite sitno seckan crni luk. Kada omekša, dodajte piletinu isečenu na kockice i belik luk. Dinstajte dok meso ne promeni boju. Dodajte papriku isečenu na trakice i krompir isečen na kockice. Dinstajte još 5-10 minuta.

Ubacite oguljen i naseckan paradajz, kašičicu slatke paprike, so, biber i suvi začin po ukusu.

Operite pirinač, dodajte ga u šerpu, pa sve prebacite u rernu (ili vatrostalnu posudu). Nalijte vodom da ogrezne (oko 2-3 šolje vode).

Pecite u rerni zagrejanoj na 200°C oko 35-40 minuta, dok pirinač i krompir ne omekšaju i tečnost ne ispari. Na kraju pospite svežim peršunom.





