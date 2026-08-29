PRAVI SRPSKI ĐUVEČ: Ručak iz rerne koji miriše na tradiciju i leto (RECEPT)
OVO jelo se brzo priprema, ne zahteva previše stajanja pored šporeta i idealno je za poslednje tople avgustovske dane.
Za ovaj recept vam je potrebno:
- 500g pilećeg mesa (otkošteni batak ili belo meso)
- 2 glavice crnog luka
- 2 čena belog luka
- 3 veće paprike (šilje ili babure)
- 2 veća paradajza (ili pelat)
- 2 veća krompira
- 1 šolja pirinča (oko 150g)
- Po ukusu: so, biber, suvi začin, slatka začinska paprika, svež peršun
Priprema:
Na malo ulja propržite sitno seckan crni luk. Kada omekša, dodajte piletinu isečenu na kockice i belik luk. Dinstajte dok meso ne promeni boju. Dodajte papriku isečenu na trakice i krompir isečen na kockice. Dinstajte još 5-10 minuta.
Ubacite oguljen i naseckan paradajz, kašičicu slatke paprike, so, biber i suvi začin po ukusu.
Operite pirinač, dodajte ga u šerpu, pa sve prebacite u rernu (ili vatrostalnu posudu). Nalijte vodom da ogrezne (oko 2-3 šolje vode).
Pecite u rerni zagrejanoj na 200°C oko 35-40 minuta, dok pirinač i krompir ne omekšaju i tečnost ne ispari. Na kraju pospite svežim peršunom.
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