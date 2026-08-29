ŠEF PENTAGONA BRUTALNO ZAPUŠIO USTA EN-BI-SIJU: Otkrio šta mu je stvarno cilj

AMERIČKI ministar odbrane Pit Hegset demantovao je navode televizije En-Bi-Si njuz da razmatra kandidaturu na predsedničkim izborima u SAD 2028. godine.

Foto: Tanjug/AP Photo/Jeremias Gonzalez

- Apsolutna laž. Obavestili smo En-Bi-Si o tome, ali oni jednostavno lažu, pozivajući se na anonimne izvore - napisao je Hegset na društvenoj mreži Iks, nekadašnjem Tviteru.

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We told NBC that, but they just lie w/ anonymous “sources.”



My only job: Make @DeptofWar Great Again.



Carry on Patriots, and enjoy your Friday night. https://t.co/OxwekfSAjy — Pete Hegseth (@PeteHegseth) August 28, 2026

Prema njegovim rečima, njegov glavni zadatak je da „vrati veličinu“ Ministarstvu odbrane SAD.

Navodi o mogućoj Hegsetovoj kandidaturi pojavili su se u trenutku kada se u Republikanskoj stranci sve više govori o tome ko bi mogao da nasledi Donalda Trampa na izborima 2028. godine.

Američki list „Vašington post“ objavio je 6. avgusta da je Tramp u privatnom razgovoru sa donatorima navodno rekao da bi želeo da njegov naslednik bude potpredsednik Džej Di Vens.

Time je dodatno pojačana pažnja oko potencijalne trke unutar Republikanske stranke, u kojoj se kao mogući kandidati pominju i Vens i državni sekretar Marko Rubio.

Američki Si-En-En je još u maju objavio da se Vens i Rubio pripremaju za predsedničke izbore 2028. godine, iako su obojica to demantovala.

Hegset je sada jasno odbacio spekulacije da bi i on mogao da se uključi u trku za Belu kuću.

(Politika onlajn)

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