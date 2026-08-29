HEZBOLAH NE POPUŠTA! Kasem odbacio dogovor sa Izraelom i poručio: Držaćemo glave visoko i nećemo se predati

VOĐA libanske militantne grupe Hezbolah, Naim Kasem ponovo je danas odbacio sporazum koji je postignut između Izraela i Libana, navodeći da njegova grupa, koju podržava Iran, odbija „predaju”, što po njegovom mišljenju taj sporazum predstavlja.

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- Protivimo se okvirnom sporazumu i pozivamo na njegovo ukidanje - rekao je Kasem u obraćanju na televiziji Al Manar, prenosi Tajms of Izrael.

Kasem je kazao da je njegova grupa podržala sprovođenje primirja iz novembra 2024. godine, kome je cilj bio okončanje prethodnog rata sa Izraelom.

Tanjug/AP/Hadi Mizban

- Okvirni sporazum je nelegitiman, nezakonit, ponižavajući i destruktivan za libanski suverenitet. Ne slažemo se sa 'pilot zonama' niti sa onim što iz njih proizilazi. Držaćemo glave visoko i nećemo se predati - rekao je Kasem, prenosi Tanjug.

Izrael i Liban su pokrenuli direktne pregovore pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Američkih Država, nakon što je Hezbolah 2. marta uvukao Liban u rat na Bliskom istoku napadom na Izrael, koji je odgovorio masovnim napadima i kopnenom invazijom u kojoj libanske vlasti tvrde da je poginulo više od 4.300 ljudi.

Na pregovorima koji su održani krajem juna, Liban i Izrael su potpisali okvirni sporazum kojim se zahteva razoružavanje Hezbolaha, postepeno povlačenje izraelskih snaga iz južnog Libana i raspoređivanje libanske vojske u region, počevši od pilot zona.

Nova runda pregovora planirana je za početak septembra, ali datum još nije objavljen.

(Politika onlajn)

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